Впоследствии российские самолеты вернулись на базу.

Польша привела в боевую готовность свои системы противовоздушной обороны Patriot после того, как пролетели российские истребители МиГ-31. Об этом сообщает BILD.

По информации журналистов, 28 ноября четыре истребителя, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал", вылетели над Балтийским морем в западном направлении, не покидая воздушного пространства РФ.

Из-за этого Польша активировала две системы Patriot в аэропорту Жешува. Источник в НАТО рассказал BILD, что впоследствии российские самолеты развернулись и вернулись на базу.

Видео дня

МиГ-31 - что известно о самолете

МиГ-31 является советским двухместным сверхзвуковым истребителем-перехватчиком дальнего действия. Это модернизированный вариант советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Такой самолет создавали для прикрытия территории Советского Союза от удара крылатыми ракетами со стороны Арктики, где не было сплошного радиолокационного поля.

Во время войны в Украине РФ часто использует МиГ-31К для того, чтобы запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В то же время 29 ноября сообщалось, что Польша поднимала истребители из-за массированного российского удара по Украине. Также в боевую готовность военные привели системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве действует военная авиация. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС РП привлек необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении", - сообщали тогда в пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: