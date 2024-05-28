Это делается по просьбе стран, которые планируют предоставить Украине самолеты F-16.

Швеция приостанавливает планы по отправке своих истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона агентству TT.

Reuters напоминает, что в прошлом году Украина начала обсуждать со Швецией возможность получения истребителей Gripen, и шведская сторона позже заявила, что оценит возможность отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.

В то же время, министр обороны Швеции заявил, что поставки пока приостановлены, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.

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"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - сказал Йонсон, имея в виду страны, которые планируют предоставить Украине самолеты F-16 американского производства.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - добавил он.

Истребители F-16 скоро будут в Украине

Как сообщал УНИАН, первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне, что в США. Пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган считает, что завершение обучения станет решающим шагом на пути к тому, чтобы современные истребители американского производства появились в небе над Украиной.

Воздушные силы недавно сообщили, что первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16 начали возвращаться в Украину с учений за рубежом.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже с этого лета Украина начнет получать западные истребители F-16. Первыми начнут отправлять датские самолеты.

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