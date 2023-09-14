Они прошли ознакомительную подготовку.

Украинские военные летчики протестировали шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Йонсона. "Пилоты прошли ознакомительную подготовку, включающую испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, а также брифинги для наземного персонала", - цитирует его Sveriges Radio.

По его словам, опыт, полученный в ходе ознакомительной подготовки, станет основой для определения наличия условий для отправки самолетов Украине.

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Истребители Gripen для Украины: что известно

Напомним, прошлой зимой Йонсон заявлял, что Швеция не планирует передавать Украине истребители Gripen. Позже страна объясняла это тем, что самолеты необходимы им для собственной защиты.

В августе президент Владимир Зеленский сказал, что тестовые испытания Gripen с участием украинских пилотов уже идут, Украина ведет переговоры о возможности их поставок.

В Офисе президента объясняли, что для получения этих самолетов нужно будет согласие не только Швеции, но и тех стран, чьи компоненты используются в самих истребителях.

По данным СМИ, шведское правительство сейчас изучает возможность поставок своих истребителей украинском армии.

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