О возможной передаче самолетов Gripen сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Вероятно, Украине не стоит рассчитывать на скорую поставку истребителей JAS 39 Gripen. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Швеции сообщает Expressen.

"Работа продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу, - заявили в шведском оборонном ведомстве. "Мы ведем конструктивный и глубокий диалог с Украиной", - добавили в Минобороны.

По данным Expressen, Украина заинтересована в получении JAS 39 в версии C/D, а также в покупке новых самолетов в версии Gripen E.

Видео дня

В первом случае речь идет о достаточно старых машинах, которые имеют ограниченные боевые возможности. Это касается, в частности, боевой нагрузки и радиуса действия, которые являются относительно небольшими.

Зато Gripen E - значительно более мощный самолет, который отвечает всем современным требованиям к истребителям поколения 4+.

Украина нацелилась на Gripen

Напомним, недавно первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что наша страна может получить самолеты Gripen.

На вопрос журналиста о том, какие именно истребители ожидают - Mirage, Gripen или F-16 - Гаврилюк ответил: "Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Стоит сказать, что сами шведы ранее не исключали продажу Украине истребителей JAS 39. Однако, по словам министра обороны страны Пола Йонсона, это будет возможно только после завершения российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: