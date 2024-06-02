Шведская сторона заказала несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые имеют ряд "фишек", узнали журналисты.

Швеция решила предоставить Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, и после этого стало известно, что шведское Минобороны ускорит ввод в эксплуатацию бортов ДРЛО Saab GlobalEye.

Стоимость одного самолета GlobalEye составляет примерно 400 миллионов долларов, и он оснащен сразу двумя радиолокационными станциями, и одна из них способна "видеть" в 1,5 раза дальше, чем предыдущая версия, об этом сообщает Defence Express. По сведениям экспертов, самолет GlobalEye оснащен обновленной РЛС под названием Erieye ER. В Saab отмечали, что инструментальная дальность обновленной РЛС составляет более 650 километров (в прошлой версии была 450 км).

Кроме того, под фюзеляжем самолета есть РЛС Seaspray 7500Е от компании Leonardo, и она необходима для того, чтобы обнаруживать морские цели на расстоянии до 590 км. В борт GlobalEye интегрировали и комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

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В июне 2022 года Минобороны Швеции заказано два самолета ДРЛВ Saab GlobalEye. Позже ведомство заказало изготовление еще двух таких бортов. Согласно плану, два борта шведская сторона может получить в 2027 году.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Швеция предоставит Украине два самолета ДРЛО Saab 340 AEW&C. По мнению авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, эти борта могут существенно повысить эффективность американских истребителей F-16, которые должны предоставить Украине, при поражении вражеских целей.

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