По словам Гетьмана, сейчас опасности окружения украинских войск возле этого города нет.

Не исключено, что будет принято решение об организованном уходе украинских войск из Покровска.

Об этом в эфире Radio NV сказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке. Он подчеркнул, что "нет никакого окружения", поэтому украинским войскам "прорываться никуда не надо - мы можем отходить, если будет принято такое решение".

"Там сосредоточено до 150 тыс. российских военнослужащих. Еще туда добавлено 18 тыс. морских пехотинцев... Из этих 168 тыс. 70 тыс. - это штурмовики", - сказал Гетьман.

Видео дня

По его словам, количество россиян на Покровском направлении превышает количество украинских военных "от 5 до 10 раз".

"Нам удалось сделать туда определенные логистические пути, подтянуть определенные резервы. Вероятности окружения на сегодняшний день нет. Если враг увеличит, перебрасывая с других фронта туда силы, то, скорее всего, есть вероятность того, что придется не с боями отходить, а организованно", - отметил эксперт.

Ситуация в районе Покровска

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Покровске является "очень сложной", и заявил, что любое решение по выводу войск должно приниматься военным командованием на местах. Он подчеркнул, что "никто не заставляет их умирать ради руин".

Впоследствии командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол отметил, что распространение заявлений о том, что Покровск якобы "потерян" или окружен российскими войсками, деморализует украинских бойцов и наносит ущерб обороне.

Вас также могут заинтересовать новости: