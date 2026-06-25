В России совершил первый полет новый лёгкий истребитель Як-130М (фото)

Машина создана на базе учебного самолета Як-130 и представляет собой полноценный боевой самолет.

На Иркутском авиационном заводе, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Об этом российская госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Полет длился около 50 минут и проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч. Машина создана на базе учебного Як-130 и представляет собой полноценный боевой самолет, который сами россияне называют "легким истребителем".

"Теперь это "два в одном": не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель, который существенно превосходит возможности своего предшественника", – сообщает "Ростех".

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Як-130М получил два двигателя АИ-222-25. Самолет оснастили современными бортовыми системами, которые позволяют эффективно использовать вооружение классов "воздух–воздух" и "воздух–поверхность". Речь идет, в частности, о ракетах малой дальности РВВ-МД, неуправляемых ракетах С-8КОМ и бомбах.

Согласно ранее обнародованной информации, Як-130М должен получить бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КЗЗ-130.

Все это позволяет ему стать настоящим охотником за беспилотниками. Самолет такого класса может оказаться очень полезным для РФ в связи с атаками украинских дронов на российскую критическую инфраструктуру. Перехватывать их "обычными" средствами Кремлю становится все сложнее.

Боевая авиация России – другие новости

Россия традиционно делает ставку на тяжелые истребители, которые обеспечивают Москве преимущество над истребителями Воздушных сил ВСУ, но слишком дороги для перехвата БПЛА на постоянной основе.

Напомним, в мае УНИАН сообщил о передаче армии РФ новой партии Су-35С, которые являются самыми мощными российскими истребителями поколения 4++.

Самолет получил широкий набор вооружения. В частности, он способен использовать дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность действия которой, по оценкам экспертов, превышает 200 км.

Также Россия продолжает серийное производство фронтового бомбардировщика Су-34 и даже поставляет эту машину на экспорт.

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