В истории истребителя Су-57, который сами россияне относят к пятому поколению, произошел новый поворот - один из самых важных со времени первого полета прототипа самолета в 2010 году.

Как стало известно, 19 мая на аэродроме АО "Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова" в Жуковском состоялся первый полет опытного образца двухместного варианта истребителя, получившего название Су-57Д.

Сам самолет оказался не совсем новым.

Сначала сообщалось, что его переделали из старого одноместного прототипа Т-50-4, а затем специалисты выяснили, что это бывший прототип Т-50-5Р (Т-50-5).

Последний в 2014 году почти полностью сгорел из-за неисправности двигателя, но, несмотря на неутешительные прогнозы, был восстановлен. Двухместный прототип имеет тот же бортовой номер, что и Т-50-5 - "055" (на ранних снимках номер отсутствовал).

Как видно на фото, россияне решили не слишком усложнять разработку двухместной версии и просто подняли кабину второго члена экипажа, как это было ранее реализовано на двухместном Су-27УБ.

Это, по словам специалистов Defense Express, позволило сохранить внутреннюю компоновку самолета и минимизировать переделку базовой конструкции, однако с другой стороны привело к повышению радиолокационной заметности.

Как бы то ни было, первый полет Су-57Д стал знаковым. Не только для РФ, но и для всего авиационного мира. Москва замахнулась на мини-революцию и даже опередила Соединенные Штаты.

Дело в том, что сегодня у американцев нет ни одного двухместного истребителя пятого поколения. Все их "пятерки" - а это F-22 Raptor и три версии F-35 Lightning II (A, B и C) - являются одноместными машинами.

Россияне вообще могли стать первыми в мире, но "не сложилось". Их опередил Китай.

Еще в 2021 году первый полет совершил Chengdu J-20S, который является двухместным вариантом китайской "невидимки" J-20, базовая версия которой взлетела еще в 2011 году - то есть почти одновременно с первым полетом первого прототипа Су-57.

Двухместный вариант J-20 не только прошел испытания, но и официально был принят на вооружение армии КНР. Стоит также сказать, что общее количество построенных J-20 (все версии) уже составляет более 300 единиц. Это примерно в десять раз превышает количество серийных Су-57, которыми сегодня располагает РФ.

Отставание России от Китая в разработке истребителей пятого поколения растет.

Недавно россияне даже установили антирекорд последних лет. Как сообщал УНИАН, прошлый год "Объединенная авиастроительная корпорация" завершила вообще без официальных поставок новых истребителей Су-57 Воздушно-космическим силам России.

Все это вызывает тревогу у россиян.

А чем же интересны двухместные стелсы и почему к ним в последнее время приковано столько внимания?

Обычно спарки (это когда кресла пилотов расположены одно за другим) используют для обучения, переподготовки летчиков и проведения тестовых полетов. В мире есть много таких самолетов, в частности существуют двухместные Gripen, Rafale и Eurofighter Typhoon.

При этом основными остаются одноместные варианты этих самолетов. Они дешевле, их несколько проще обслуживать. Большой парк однотипных одноместных самолетов также способствует унификации.

В свое время даже считалось, что из-за стремительного развития систем помощи пилоту, спарки окончательно уйдут на свалку истории.

Но не так случилось, как предполагалось.

Появилось то, что сегодня известно как Loyal Wingman, или "верный ведомый". Речь идет о БПЛА, которые должны действовать в связке с пилотируемыми самолетами. Они должны прикрывать истребители, брать на себя разведку и выполнять самые опасные задачи в районах, где много вражеских систем ПВО.

Заявляется, что "вингмены" могут действовать полностью автономно. Более осторожные прогнозы предполагают, что пилот должен будет по крайней мере корректировать работу БПЛА. Другими словами, управлять не только истребителем, но и беспилотником (или даже группой БПЛА).

Одному справиться с такой нагрузкой очень трудно - именно поэтому появилась идея добавить в кабину самолетов пятого поколения еще одного члена экипажа, который выступал бы в роли оператора беспилотных систем и в целом отвечал бы за сетецентрические технологии.

Насколько идея "верного ведомого" актуальна для Су-57Д?

На этот вопрос нет однозначного ответа - в своем релизе "Объединенная авиастроительная корпорация" не предоставила почти никакой конкретики относительно его характеристик, отметив лишь, что он сможет использоваться для обучения пилотов и будет обладать "возможностями самолета боевого управления".

В то же время в Сети можно найти патентное описание перспективного самолета, который связывают с двухместной версией Су-57. Отмечается, что самолет получил развитую систему связи: спутниковые каналы, высокоскоростную передачу данных и групповую коммуникацию между различными типами летательных аппаратов.

Отдельное внимание уделили задней кабине. Если верить приведенным данным, второй член экипажа фактически превращается в оператора боевой сети - он сможет анализировать данные, координировать группу самолетов и управлять БПЛА.

В патенте также указано, что самолет способен выполнять функции воздушного командного пункта даже в условиях активных помех и отсутствия дальнемагистральной связи.

Как именно может выглядеть "вингмен" Су-57Д?

Ранее в качестве "верного ведомого" для самолета называли российский С-70 "Охотник". В отличие от многих российских проектов, он реально существует и даже воевал против Украины (с плачевными для себя последствиями - аппарат был потерян).

Сам С-70 представляет собой большой малозаметный БПЛА с размахом крыльев около 20 метров.

Дрон может нести ракеты и бомбы во внутреннем отсеке (по некоторым данным - их два), а также на подкрыльных узлах подвески. На одном из видео можно увидеть, как он сбрасывает 500-килограммовую авиабомбу.

По данным российских СМИ, один Су-57Д будет вести с собой около четырех "Охотников", что, конечно, радикально усилит боевые возможности самого самолета.

В то же время сегодня не стоит делать далеко идущих выводов относительно Су-57Д. Причина его появления может оказаться гораздо более тривиальной, чем пишут россияне.

В последнее время они все чаще заявляют об интересе к Су-57 со стороны Индии. Поскольку она уже эксплуатирует двухместные Су-30МКИ российской разработки, наличие второго члена экипажа в Су-57Д может стать его конкурентным преимуществом на индийском рынке.

Ранее индийская сторона уже рассматривала возможность приобретения Су-57. Совместный проект назывался Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). Впоследствии Индия отказалась от него, поскольку специалисты начали сомневаться в его принадлежности к пятому поколению (в первую очередь, речь шла о технологии стелс).

Сегодня внешнеполитическая ситуация для Нью-Дели изменилась.

Возвращение индийцев к идее покупки Су-57 происходит на фоне тектонических сдвигов в отношениях между Индией и США, обусловленных напряженностью из-за торговли и санкционной политики в отношении российской нефти.

Ранее для перевооружения своих ВВС индийцы рассматривали американский F-35, но сейчас от этой идеи отказались. Собственного аналога Индия не получит еще очень долго, тогда как Франция - стратегический партнер Нью-Дели - истребителей пятого поколения не производит.

Поэтому вполне вероятно, что Москве удастся продать индийцам двухместный вариант Су-57. И именно для Индии его и создали.

Недостатки базовой версии (слишком высокая заметность, отсутствие штатного двигателя и др.) никуда не исчезли, просто вариантов у Нью-Дели почти не осталось.

Сегодня Китай и Пакистан стремительно перевооружаются, поэтому Индии нужно искать ответ на угрозу со стороны истребителей-"невидимок" J-35 и ракет большой дальности, таких как PL-15.

Что касается самой России, то для нее Су-57 давно превратился в статусный проект.

Его продвижение идет очень медленно. В то же время ситуация с первым российским истребителем пятого поколения кардинально отличается от других амбициозных российских программ, таких как танк "Армата", бомбардировщик ПАК ДА или эсминец "Лидер". Все они давно стали частью истории, тогда как Су-57, по крайней мере пока, нет.