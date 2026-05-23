Лучший дрон россиян оказался украинским, – Forbes

Россияне создали целую экосистему по "похищению" украинских беспилотников.

Россия все активнее использует на фронте трофейные украинские тяжелые дроны-бомбардировщики "Вампир", которые в российской армии прозвали "Баба Яга". Как пишет Forbes, российские военные не просто сбивают такие беспилотники, а пытаются отремонтировать их, адаптировать под собственные системы связи и вернуть в бой.

Автор материала, военный обозреватель Викрам Миттал, отмечает, что за время полномасштабной войны украинские тяжелые мультикоптеры оказались чрезвычайно эффективным оружием. Эти аппараты способны переносить до 15 килограммов боеприпасов на расстояние до 20 километров, поэтому их активно используют в качестве ночных дронов-бомбардировщиков и транспортных дронов.

Несмотря на то, что россиянам в целом удается более или менее поспевать за украинской технологией БПЛА, по ряду причин воспроизвести именно "Вампиры" агрессору до сих пор не удалось. Хотя российские компании и пытались создать собственный аналог "Бабы Яги", большинство из них так и остались на этапе демонстраций и прототипов.

Учитывая это, россияне перешли к необычной стратегии. Вместо того, чтобы производить такие дроны самостоятельно, они начали систематически охотиться на украинские "Вампиры", чтобы затем использовать их для собственных нужд.

Как Россия получает украинские "Вампиры"

Автор рассказывает, что значительную часть украинских тяжелых дронов россиянам удается захватывать благодаря системам радиоэлектронной борьбы. Поскольку беспилотники часто летают по одинаковым маршрутам и используют постоянные радиочастотные каналы связи, российские комплексы РЭБ могут подавлять беспилотники, не нанося им физического ущерба.

Кроме того, крупные мультикоптеры легче сбить стрелковым оружием из-за их размеров и сравнительно небольшой скорости. В статье говорится, что российские войска даже создали специальные снайперские группы для охоты на такие дроны.

Как пишет Forbes, вокруг трофейных "Вампиров" в российской армии сформировалась целая экосистема по их ремонту и обслуживанию. По словам автора, российские военные и волонтерские организации открывают мастерские, где восстанавливают поврежденные украинские аппараты и модернизируют их для использования российской армией.

Издание отмечает, что украинские "Вампиры" стали любимым оружием россиян, и трофейные аппараты используются по всей линии фронта. Дошло до того, что трофейные украинские дроны уже фигурировали в нескольких пропагандистских видео на официальном канале Минобороны РФ.

Учитывая системность явления, украинцы, очевидно, будут искать методы противодействия, чтобы не допустить повторного использования захваченных дронов. Автор публикации видит несколько вариантов – от определенных механизмов самоуничтожения до заражения дронов компьютерными вирусами.

"Повторное использование Россией захваченных украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков отражает более широкую реальность войны в Украине. В этой тяжелой войне на истощение обеим сторонам пришлось проявить изобретательность. Повторно используя захваченные украинские дроны "Баба Яга", Россия смогла восполнить пробел, не дожидаясь, пока ее оборонно-промышленная база полностью разовьется и начнет массово производить аналогичные системы", – резюмирует Forbes.

Как писал УНИАН, во время украинских атак на Санкт-Петербург Россия начала применять методы глушения и спуфинга сигналов, чтобы обманывать украинские дроны и заставлять их атаковать страны Балтии и Финляндию.

Также мы рассказывали, что Россия активно расширяет дронопорт "Цимбулова", где менее чем за месяц начали строительство еще 10 пусковых установок для реактивных дронов "Герань-5". Аналитики считают, что такие темпы строительства свидетельствуют о системном наращивании Россией инфраструктуры для массированных ударов реактивными дронами по Украине.

