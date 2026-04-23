РФ разработала эффективный способ уничтожения FPV-дронов: в СМИ рассказали, как Украина противодействует ему

Этот дрон-перехватчик известен под названием "Ёлка".

Когда армия РФ в 2024 году начала использовать в войне против Украины FPV-дроны, работающие через оптоволоконные кабели, тогда казалось, что им невозможно найти действенное средство противодействия, пишет Радио Свобода.

Издание объясняет, что этим беспилотникам противодействуют средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также их пытаются сбивать из стрелкового оружия и антидроновых устройств, а позиции и логистические пути покрывают антидроновыми сетками для защиты.

Однако, как констатирует издание, эти дроны ежедневно убивают или ранят на фронте украинских солдат, а также гражданских лиц в приграничных и прифронтовых регионах.

Отмечается, что Украина также активно использует беспилотники на оптоволокне для поражения живой силы и техники российских оккупантов.

Издание рассказало, что в 2025 году, когда российский президент Владимир Путин проходил вдоль шеренги военных на Красной площади, у одного из представителей его охраны заметили необычное оружие, частично скрытое под черной тканью.

Добавляется, что с тех пор было зафиксировано несколько примеров перехватчика дронов с такой же конфигурацией хвостового оперения, который, вероятно, сбивает дроны над полями сражений в Украине.

Издание отметило, что этот дрон-перехватчик известен под названием "Ёлка". Его производит неназванная московская компания.

Предполагается, что этот дрон готовят к широкому внедрению в российской армии в качестве средства противодействия малым разведывательным и ударным FPV-дронам.

""Ёлка" не имеет взрывной боеголовки, полагается на собственную инерцию и, вероятно, усиленный шипованный носовой обтекатель, чтобы разрушать корпуса вражеских дронов при столкновении", – говорится в статье.

Вероятно, этот перехватчик с Х-образными крыльями запускается из пускового устройства, похожего на пистолет. По сообщениям, он оснащен системой наведения, которую оператор активирует, зафиксировав цель в воздухе.

"После запуска перехватчик может автономно наводиться на дрон на расстоянии до 1,6 километра. Система "выстрелил и забыл" устраняет необходимость в дальнейшей связи с оператором, а значит, ее невозможно заглушить электронными средствами во время полета", – объясняет издание.

По некоторым оценкам, стоимость такого российского FPV-дрона составляет 500 долларов.

"Система выглядит относительно легкой, портативной и сравнительно недорогой, что делает ее масштабируемой на уровне подразделений, а не ограничивает использование только дорогостоящими средствами противовоздушной обороны", – отметила эксперт. По словам Альборн, система наведения типа "выстрелил и забыл" также "снижает нагрузку на оператора в условиях интенсивных боевых действий", – отмечается в публикации.

Издание отметило, что в предполагаемом буклете с инструкцией перечислены и недостатки устройства. В частности, там указано, что "учитывая материал, из которого изготовлена "Ёлка"", с перехватчиком следует обращаться осторожно. Кроме того, его рекомендуется запускать только днем и при сухой погоде.

Операторам советуют фиксировать цель только на фоне чистого или облачного неба. На видео с применением дрона-перехватчика в бою можно заметить, что устройство отслеживает и уничтожает дроны, летящие по ровной траектории на фоне однообразного неба.

"FPV-дрон, который летит низко и маневрирует на фоне сложного ландшафта, может быть значительно сложнее захватить для этого российского устройства", – предполагает издание.

Издание сообщило, что в Украине одним из способов противодействия оптоволоконным FPV-дронам стало использование сеткометов. Они выстреливают сетки, раскрывающиеся до 3,5–4 метров. Такие устройства могут запутать и сбить вражеский дрон на расстоянии до 30 метров, а их стоимость не превышает 200 долларов.

Глава чешской ассоциации Kridla Fenixe Ян Ружичка рассказал изданию, что поставляет украинским войскам средства противодействия дронам. Он передал украинским солдатам около 500 сеткометов, и уже известно о примерно 40 случаях уничтожения вражеских дронов с их использованием.

В то же время Ружичка отмечает, что "это оружие последнего шанса – когда все остальное не сработало и вражеский дрон уже на финальной стадии полета к солдату или позиции".

По его словам, сеткометы также использовали для обезвреживания так называемых "дронов-ждунов", которые находятся в режиме ожидания возле дорог и троп, выжидая признаки движения.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным аналитика Grandpa Roy, по армии России начали бить украинские FPV-квадрокоптеры, оснащенные крыльями. Указывается, что один из таких дронов зафиксировал подразделение российских оккупантов "Рубикон". Автор пояснил, что крылья обеспечивают дополнительную подъемную силу и позволяют дрону преодолевать большие расстояния, чем классический FPV-дрон. По его мнению, это очень перспективная разработка в войне малых дронов.

Также мы писали, что по данным Business Insider, украинская оружейная компания Ratel Robotics модифицировала одну из моделей своих наземных роботов для переноса и запуска волоконно-оптических беспилотников. Благодаря этому изобретению украинские военные могут запускать дроны ближе к фронту, в то время как пилоты находятся на расстоянии нескольких километров. Беспилотное наземное транспортное средство функционирует как мобильная точка запуска. Наземный робот может высадить операторов в безопасном месте, а затем продолжить движение в направлении фронта для запуска дронов.

