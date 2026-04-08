ВСУ начали уничтожать оккупантов с помощью новых крылатых FPV-дронов, – СМИ

Благодаря аэродинамической поддержке крыльев дрон может поражать цели в глубоком тылу противника

По российским войскам начали наносить удары украинские FPV-квадрокоптеры, оснащенные крыльями. Об этом сообщает"Милитарный" со ссылкой на аналитика Grandpa Roy.

Сообщается, что один из таких дронов зафиксировал подразделение российских оккупантов "Рубикон".

Автор объясняет, что крылья обеспечивают дополнительную подъемную силу и позволяют дрону преодолевать большие расстояния, чем может классический FPV-дрон.

"Это выглядит как очень перспективная и важная разработка в войне малых дронов", – сообщает Grandpa Roy.

Отмечается, что благодаря аэродинамической поддержке крыльев дрон тратит значительно меньше энергии на удержание в воздухе, что позволяет поражать цели в глубоком тылу врага.

"Для нанесения ударов на дрон установили боеприпас ПГ-7, который предназначен для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника", – пишет СМИ.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжает активно развиваться сфера беспилотников. Одними из них являются наземные роботы, которые могут выполнять различные задачи, включая перевозку раненых на фронте или транспортировку припасов.

Ранее в Business Insider писали о наземном роботе НРК Ratel H компании Ratel Robotics, который способен переносить и запускать дроны на оптоволокне. Эта модель оснащена пусковой установкой в защищенном боксе.

