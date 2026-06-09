Эту тему нельзя обсуждать на работе: психологи предостерегли от ошибки

Стоит помнить, что коллеги – не ваши друзья и тем более не ваши психотерапевты.

Стресс – постоянный спутник современного человека. Его источником может быть работа, семейные неурядицы, ну или полномасштабная война, если вам посчастливилось жить в Украине. Хотя психологи советуют не держать стресс в себе, все же стоит быть разборчивым в том, кому вы рассказываете о своих проблемах.

Как пишет издание Yourtango, как бы вам ни было сложно на работе, говорить об этом стоит либо с психологом, либо с руководителем, но точно не с коллегами.

Издание ссылается на исследование Школы бизнеса Терри при Университете Джорджии, авторы которого выяснили, что так называемое "хвастовство стрессом" перед коллегами может навредить самому же работнику. Речь идет о ситуациях, когда сотрудники регулярно подчеркивают свою перегруженность и уровень напряжения в работе, пытаясь таким образом выглядеть более вовлеченными или значимыми.

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Как отмечается в публикации, чрезмерное обсуждение собственного стресса в коллективе имеет обратный эффект: оно может ухудшать восприятие человека коллегами. Авторы исследования подчеркивают, что "хвастовство стрессом" формирует негативное впечатление о сотруднике.

В исследовании также отмечается, что сотрудники, которые постоянно говорят о собственном стрессе, воспринимаются окружающими как менее компетентные и менее приятные в общении. Более того, это влияет и на готовность коллег помогать таким людям в работе. В целом подобное поведение может иметь долгосрочные негативные последствия для репутации сотрудника, говорят исследователи.

Отдельно исследователи обращают внимание на эффект "распространения" стресса в коллективе, когда кто-то один начинает "хвастаться стрессом".

В то же время авторы исследования различают открытое обсуждение трудностей и "хвастовство стрессом". Первый вариант может быть частью здоровой коммуникации в коллективе, тогда как второй – формирует токсичную атмосферу и способствует выгоранию сотрудников.

Другие публикации на тему психологии

Как писал УНИАН, бывший агент ФБР Джо Наварро рассказал, что даже если человек отрицает, что страдает от стресса, его тело часто выдает признаки сильного психологического дискомфорта через невербальные реакции.

Среди наиболее типичных сигналов – внезапное "замирание", ритмичное покачивание, инстинктивное сгибание тела в защитную позу и переплетение пальцев, которые помогают снизить внутреннее напряжение.

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