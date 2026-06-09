Wizz Air опередит Ryanair: когда в самолетах лоукоста появится интернет

В Wizz Air добавили, что интернет будет доступен вне зависимости от маршрута полета.

Со следующего года одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы Wizz Air впервые начнет предоставлять Wi-Fi доступ в интернет в самолетах.

Провайдером услуги станет Starlink изобретателя и предпринимателя Илона Маска, пишет Avianews. Сообщается, что авиакомпания намерена раздавать доступ в интернет на всех своих самолетах нового поколения. В этот список входят Airbus A321neo и A320neo, которые составляют 75% флота лоукоста.

В Wizz Air добавили, что интернет будет доступен вне зависимости от маршрута полета.

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Однако лоукост не уточнил, на каких условиях будет предоставляться услуга. Издание отметило, чт это может быть бесплатная опция, отдельная платная услуга или бонус к приоритетной посадке или другому существующему сервису.

Примечательно, что авиакомпании, которые уже раздают интернет в своих самолетах с помощью Starlink, предоставляют услугу бесплатно. Пассажиры могут входить в сеть сразу, даже без авторизации или регистрации в программе лояльности.

В случае успешной реализации проекта Wizz Air станет первой крупной бюджетной авиакомпанией Европы, которая начнет предоставлять доступ в интернет в самолетах.

Издание добавило, что на рынке Европы подход Wizz Air и Ryanair к предоставлению базовых услуг практически идентичный. Однако в вопросе интернета пути лоукостов разошлись.

Руководство Ryanair допускало запуск бесплатного интернета в авиалайнерах в перспективе 3-5 лет. Авиакомпания ведет переговоры о запуске услуги с тремя провайдерами: Starlink, Amazon Web Services и Vodafone.

Ключевое требование Ryanair - дальнейшее развитие технологий, чтобы антенны можно было устанавливать внутри фюзеляжа и не портить аэродинамику самолетов.

Другие новости авиакомпаний

Ранее сообщалось, что флагманская авиакомпания Финляндии готовится запустить новую услугу в своих самолетах. В частности, Finnair планирует запустить интернет на борту своих самолетов. Авиаперевозчик ведет переговоры с проектами Starlink от SpaceX и Leo от Amazon об оснащении парка самолетов бортовым Wi-Fi.

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