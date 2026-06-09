6 тысяч военных и 90 самолетов: как работает авианосец USS George Washington

Один из самых мощных атомных авианосцев ВМС США в настоящее время базируется в Японии, усиливая присутствие Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Атомный авианосец USS George Washington (CVN 73) является шестым кораблем класса "Нимиц" и одним из ключевых элементов ударных сил ВМС США. Его экипаж состоит примерно из 3500 моряков корабельного персонала и еще около 2480 человек авиагруппы – в общей сложности почти 6000 человек, которые обеспечивают круглосуточную работу судна, пишет Slash Gear.

Изначально авианосец базировался в Норфолке, однако в 2024 году его передислоцировали на японскую базу Йокосука. Там он заменил другой авианосец и стал ключевым элементом передового развертывания США в регионе.

Такой шаг, по данным военных, должен укрепить американское присутствие вблизи потенциально напряженных зон в Тихом океане и обеспечить быструю реакцию на кризисы.

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В обычном режиме на авианосце находится меньше людей, чем максимальная вместимость в более чем 6000 человек, но даже такая нагрузка требует сложной логистики. По оценкам, экипаж потребляет до 18 тысяч порций еды ежедневно.

Корабль длиной более 330 метров и водоизмещением около 100 тысяч тонн остается одним из крупнейших военных судов в мире. Он может нести до 90 самолетов и вертолетов, включая истребители F-35C и F/A-18F.

Ядерная энергетика и скорость боевого корабля

"Джордж Вашингтон" работает на двух ядерных реакторах Westinghouse A4W, которые обеспечивают мощность, эквивалентную более 260 тысячам лошадиных сил. Это позволяет авианосцу развивать скорость более 30 узлов и преодолевать миллионы морских миль без дозаправки.

В 2017 году корабль начал масштабную программу среднего ремонта и модернизации (RCOH), которая длилась дольше запланированного из-за технических и организационных трудностей. Среди проблем были задержки поставок и вопросы условий службы экипажа во время ремонта.

Оборона "плавучей авиабазы"

Несмотря на то, что главная сила авианосца – это его авиакрыло, сам корабль имеет многоуровневую систему защиты. Он оснащен зенитными ракетными комплексами, системами ближней обороны Phalanx и пулеметными установками для защиты от ракет и малых целей.

Вернувшись в Японию, авианосец вновь стал частью исторического присутствия США в регионе. Он действует в составе 7-го флота и остается ключевым инструментом американской военной политики в Индо-Тихоокеанском регионе.

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