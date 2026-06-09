9 июня отмечается большой международный праздник.

Девятый день июня оказался интересной датой календаря со множеством поводов для празднования. К примеру, праздник сегодня в Украине посвящается дружбе, а международный - домашним животным. Верующие могут провести день за молитвой, а все желающие - выполнить народный обряд на удачу.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные украинцы, которые придерживаются нового календаря, вспоминают архиепископа и борца с ересью Кирилла Александрийского. В старом стиле праздник 9 июня проводится в память об украинском святом Иоанне Русине.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств у украинцев сегодня нет. Однако 9 июня во многих странах планеты, включая Украину, устраивают День друзей - трогательный праздник, посвященный дружбе. Это прекрасный повод поздравить приятелей и поблагодарить их за все счастливые моменты.

Какой сегодня праздник в мире

9 июня наступает Международный день памяти домашних животных. Люди, которые потеряли домашних питомцев, в честь этого события делятся милыми и веселыми историями о своих животных, публикуют их фото и обмениваются словами поддержки.

Есть и другие всемирные праздники сегодня. Наиболее известные из них - День аккредитации, День Дональда Дака, День архивариуса, День кораллового треугольника, День кельтского искусства и День "На работу на мотоцикле".

Какой сегодня праздник в народе

Чтобы понять, чего ждать от погоды в ближайшие недели, славяне использовали такие приметы:

если возле муравейника видно много муравьев, то будет ясно и солнечно, а если все насекомые спрятались, то стоит ждать дождя;

в воздухе пахнет акацией - к жаре;

среди дня не летают бабочки и пчелы - скоро выпадут осадки;

если шиповник густо цветет, то ожидается хороший урожай кукурузы.

Наши предки в это число собирали лекарственную зелень, после чего подвешивали на стене и засушивали. Есть один народный ритуал на удачу и оздоровление - нужно съесть горсть дикой земляники. Также благоприятным праздник сегодня считается для прополки сорняков.

Верующим также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник и о чем 9 июня стоит помолиться. По православным обычаям люди обращаются к святому Кириллу за помощью в защите от зла, мести, недругов и негатива, а также просят мудрости и ясности ума.

Что нельзя делать сегодня

Древние люди в эту дату не подметали и не мыли пол, поскольку боялись, что такие действия могут навлечь беду. Не подходит сегодня праздник для купания в водоемах. Ещё не стоит убивать пауков и мух в доме, иначе из него уйдет благополучие - лучше вынести насекомых на улицу.

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