В Германии создали экономичный бульдозер с дистанционным управлением

Перед полноценным выходом на рынок компания передала несколько машин проверенным клиентам для эксплуатации в реальных условиях.

Немецко-швейцарская компания Liebherr начинает масштабные поставки нового карьерного бульдозера PR 776 G8, который производитель называет крупнейшим в мире бульдозером с гидростатическим приводом, пишет PiataAuto.

Впервые машину представили в конце 2024 года в США, а европейская премьера состоялась в 2025 году. Перед полноценным выходом на рынок компания передала несколько машин проверенным клиентам для эксплуатации в реальных условиях. После более чем полугода работы Liebherr получила достаточно практических данных для подтверждения заявленных характеристик.

Главной особенностью PR 776 G8 стала гидростатическая трансмиссия. В отличие от традиционных тяжелых бульдозеров, где мощность двигателя передается через коробку передач и гидротрансформатор, в новой машине дизельный двигатель приводит в действие гидравлические насосы, которые обеспечивают работу как отвала, так и гусениц.

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Рабочая масса бульдозера составляет от 71,8 до 73,2 тонны. Отвал площадью до 22 квадратных метров позволяет перемещать большие объемы грунта и горной породы. По данным производителя, ближайший конкурент с гидростатическим приводом имеет массу всего около 23-24 тонн.

Инженеры Liebherr объясняют выбор такой схемы тем, что карьерные бульдозеры большую часть времени работают на низких скоростях и под высокой нагрузкой. В таких условиях гидростатический привод обеспечивает более эффективное использование мощности двигателя и высокий крутящий момент с момента начала движения.

За силовую установку отвечает собственный 12-цилиндровый дизельный двигатель D9812. Агрегат объемом 24,2 литра оснащен турбонаддувом и развивает 768 л.с. при 1600 об/мин. Двигатель производится в Швейцарии.

Гидравлическая система имеет производительность 352 литра в минуту и обеспечивает работу основных узлов машины. Максимальная скорость движения составляет 10,5 км/ч.

Одним из самых интересных показателей стала топливная эффективность. По данным компании, во время работы PR 776 G8 потребляет около 38 литров дизельного топлива в час. Для сравнения, бульдозер Caterpillar D10 аналогичного класса может расходовать от 50 до 80 литров в час.

Еще одной особенностью новинки стала система дистанционного управления LiReCon. Она позволяет оператору работать с машиной удаленно, находясь в офисе за сотни метров или даже тысячи километров от бульдозера.

Для этого используется комплекс видеокамер, микрофонов и датчиков, которые передают оператору изображение, звук и другую информацию в режиме реального времени. В Liebherr считают эту технологию промежуточным этапом на пути к полностью автономной тяжелой технике.

Новый PR 776 G8 уже начинает поступать на горнодобывающие предприятия по всему миру, а компания рассчитывает укрепить свои позиции в сегменте крупной карьерной техники благодаря сочетанию высокой эффективности, экономичности и цифровых технологий.

Автомобильный рынок в Украине

Ранее аналитики "УкрАвтопром" сообщили, какие автомобили в основном покупают украинцы. Более 60% рынка новых легковых автомобилей в прошлом месяце пришлось на авто с традиционными двигателями. В предыдущем году этот показатель составлял 54,3%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, доля электромобилей снизилась на 10%.

Также эксперты отметили, что самыми популярными у украинцев являются кроссоверы. Их ценят за практичность и универсальность, учитывая состояние украинских автомобильных дорог.

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