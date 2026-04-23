РФ развернула в Орловской области реактивные 'Герань-5' для атак по Украине (фото)

Аналитики представили снимки, на которых вблизи точек запуска видно большое количество беспилотников.

В Орловской области РФ, в районе села Цимбулова, установили пусковые установки для реактивных дронов "Герань-3/4" и "Герань-5". Об этом сообщили аналитики Telegram-канала "Стратегическая авиация РФ".

По их словам, пусковая установка для беспилотника такого типа имеет длину около 80 метров.

"Она в три раза больше пусковой установки для обычного БпЛА", - подчеркнули эксперты.

Отмечается, что в настоящее время единственными возможными местами запуска реактивных дронов "Герань-3/4" и "Герань-5" являются площадка "Цимбулова" и Донецкий аэропорт.

Также аналитики показали изображения, на которых можно увидеть вблизи точек запуска большое количество беспилотников на открытом воздухе, которые, скорее всего, уже применялись для ударов по Украине.

"Многие легковые автомобили, которые используются как еще один способ запуска БПЛА, находятся вблизи гаражей для ударных БПЛА (фото 4-5). На полигоне ведется строительство новых складов для хранения БПЛА, результат строительства которых мы увидим ближе к лету", - добавили в Telegram-канале.

Как писал УНИАН, "Азов" атаковал логистику РФ в Донецке дронами Hornet от бывшего генерального директора Google. По неподтвержденной информации, дальность беспилотника может достигать 100-150 км, а масса боевой части составляет около 5 кг.

Также сообщалось, что ВСУ впервые в мире сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы. Как отметили военные, это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

"Использование надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов", - написали защитники.

