Почему существа, живущие в морях и океанах, такие огромные

В самых глубоких частях океана скорость метаболизма животных резко замедляется.

Главная причина, по которой морские животные способны достигать таких огромных размеров, заключается в том, что вода обеспечивает плавучесть, которая поддерживает огромный вес тела. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что эта сила противодействует гравитации, а это значит, что морским животным не нужны толстые, тяжелые кости для поддержания своей устойчивости, как тем, кто живет на суше.

Еще одна причина, по которой жизнь под водой благоприятствует гигантам, - это терморегуляция. Чем крупнее животное, тем меньше его отношение площади поверхности к массе. Это ключевой фактор для сохранения тепла тела на полюсах, где температура воды регулярно опускается ниже нуля, а также в темных, мрачных глубинах океана.

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Интересно, что в самых глубоких частях океана скорость метаболизма животных резко замедляется. Хотя это означает, что они растут медленно, это обеспечивает им устойчивые, непрерывные периоды роста, которые могут длиться десятилетия или даже столетия. Это одна из главных движущих сил глубоководного гигантизма и причина существования колоссальных кальмаров, гренландских акул, сельдяных королей и других странных глубоководных гигантов.

В океане также имеется множество источников энергии. Открытый океан часто описывают как "морскую пустыню", но существуют зоны глубоководного подъема питательных веществ, где миллиардами собираются мелкие, богатые энергией жертвы, такие как криль.

Важно, что эти "океанические оазисы" - настоящие пиршества, особенно для фильтраторов, таких как киты, и обеспечивают огромное количество калорий, необходимых для поддержания гигантских размеров тела.

Факторы, способствующие гигантизму в океане, влияют на животных не только сейчас, но и с момента появления сложной жизни примерно полмиллиарда лет назад. За последние несколько сотен миллионов лет океан видел, как многие гиганты приходили и уходили.

Новости о животных

Под поверхностью пустыни Калахари скрывается гигантское подземное озеро, глубина которого достигает сотен метров и в котором обитают животные, которых нет больше нигде на Земле.

Пещера Дыхания Дракона в Намибии на глубине 60 метров обрывается в крупнейшее подземное озеро в мире, площадь поверхности которого равна двум футбольным полям.

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