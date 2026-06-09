Украина разрабатывает собственную систему перехвата баллистических ракет вместо Patriot, – СМИ

В компании рассчитывают, что система будет готова к использованию уже в конце 2027 года.

Украинская компания Fire Point, занимающаяся производством крылатых ракет "Фламинго" и боевых беспилотников, работает над созданием собственной системы противоракетной обороны для перехвата баллистических ракет РФ. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Как отмечается в материале, Украина продолжает испытывать нехватку средств для борьбы с баллистическими ракетами. Самой эффективной системой такого типа остаются американские Patriot, однако их не хватает, а стоимость ракет-перехватчиков достигает нескольких миллионов долларов.

В начале июня руководительница Fire Point Ирина Терех сообщила об испытаниях ракеты-перехватчика FP-7.X и опубликовала видео запуска. По ее словам, эта ракета должна стать основой нового комплекса под названием "Фрейя", в состав которого также войдет радар для обнаружения целей, пишет издание.

Видео дня

В компании рассчитывают, что система будет готова к использованию уже в конце 2027 года. Терех признала, что такая цель может показаться "нереалистичной и очень амбициозной", однако пообещала приложить максимум усилий для ее достижения.

Эксперт по ракетным технологиям и оборонной политике Фабиан Гоффманн считает, что сама идея имеет потенциал. По его оценке, Fire Point стремится создать ракеты-перехватчики стоимостью менее одного миллиона долларов за единицу.

Гоффманн привел пример, что для достижения вероятности перехвата цели на уровне 90% могут понадобиться две ракеты Patriot общей стоимостью около 14,6 млн долларов. В то же время аналогичного результата, по его подсчетам, можно было бы достичь с помощью четырех ракет Fire Point общей стоимостью около 4 млн долларов.

"Теоретически это звучит хорошо", – отметил эксперт.

Также Гоффманн обратил внимание на сложность разработки современных систем ПРО. Он напомнил, что комплекс Patriot разрабатывался с 1967 года и был принят на вооружение в 1984-м, а нынешнего уровня эффективности достиг после десятилетий испытаний и модернизаций.

По словам эксперта, аналогичный путь проходит и европейская система SAMP/T. Поэтому главный вопрос заключается в том, сможет ли Fire Point реализовать свои планы в заявленные сроки.

"Если Fire Point хочет выполнить свое обещание, ей придется нарушить этот исторический шаблон", – подытожил Гоффманн.

Последние разработки Fire Point

Ранее соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман сообщил, что Украина приступила к развертыванию собственной спутниковой сети. Два первых аппарата уже находятся на орбите. А уже в 2027 году разработчики планируют вывести в космос еще "десятки" спутников, что позволит Украине меньше полагаться на США и частные западные корпорации.

Также компания анонсировала создание украинской баллистической ракеты. Полноценная реализация планов ракетной программы требует значительных средств. Однако ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает эти перспективы сомнительными.

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