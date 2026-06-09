Эти старые iPad работают не хуже новых, а стоят дешевле: 4 самых выгодных моделей

Они все еще обеспечивают высокий уровень производительности и остаются актуальными для большинства пользователей.

Несмотря на то что Apple ежегодно выпускает новые iPad, рынок подержанных устройств в 2026 году остается очень привлекательным. Многие пользователи все чаще выбирают не самые свежие планшеты, а более доступные прошлые поколения – и на это есть веские причины.

Главное, на что стоит смотреть при покупке – поддержка актуальной версии iPadOS и состояние аккумулятора. Apple обычно обновляет свои планшеты 5–7 лет, поэтому многие модели остаются быстрыми, безопасными и полностью пригодными для работы, учебы и развлечений. Список таких iPad составили в BGR.

iPad Air 4 (2020)

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iPad Air 4 остается одним из самых удачных вариантов на вторичном рынке. Он получил современный дизайн с увеличенным дисплеем 10,9 дюйма и избавился от классической кнопки "Домой".

Внутри установлен чип A14 Bionic, который по-прежнему справляется с многозадачностью, документами, учебой и даже легким монтажом.

iPad Pro M2

iPad Pro 2022 года остается актуальным вариантом для тех, кому нужна максимальная производительность без покупки последних поколений.

Он оснащен 120 Гц дисплеем, мощной графикой и большим запасом производительности для профессиональных задач. Даже в 2026 году это устройство легко конкурирует с более новыми моделями.

iPad 2021

Базовый iPad 9 остается популярным даже в 2026 году благодаря низкой цене и стабильной работе. Он оснащен чипсетом A13 Bionic и отлично подходит для учебы, просмотра видео, браузинга и базовых задач.

Еще один плюс – наличие разъема 3.5 мм для наушников, который исчез в более новых iPad. Это делает его особенно удобным для работы с музыкой или игр.

iPad Pro M1

Если вы не хотите тратить $500 или больше на iPad Pro 2022 года, но вам нужен мощный профессиональный планшет, стоит обратить внимание на версию 2021 года. Именно тут Apple впервые использовала полноценный компьютерный чип Silicon M1.

Даже сейчас этот планшет остается крайне производительным – он отлично подходит для дизайнеров, монтажа видео и "тяжелых" приложений. При этом на вторичном рынке он заметно подешевел, что делает его одним из самых выгодных Pro-планшетов.

Ранее эксперты назвали модели iPhone, которые уже нельзя покупать в 2026 году. Многие устройства перешли в статус винтажных, а это напрямую влияет на поддержку, безопасность и ремонт.

Меж тем в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

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