'У россиян настроение - стреляться': эксперт рассказал, как дроны ВСУ заставили врага признать реальность

Киричевский назвал положительной новостью то, что "Генерал Черешня" и хорватская компания будут строить подземный завод по производству компонентов для БПЛА.

Россияне признают, что на сегодняшний день у них уже есть паритет с Украиной по объему производства дальнобойных дронов-камикадзе. На это обратил внимание военнослужащий, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в совместном проекте Espreso и Slawa.tv.

"Враг признал тенденцию, что у нас есть паритет по объему производства дальнобойных дронов-камикадзе, по тому, как они применяются, по тому, как они бьют... Ну как им, россиянам, не признать реальность после всех этих прекрасных эпизодов с многократными атаками по Усть-Луге, затем по Новороссийску, по другим нефтепромыслам", – отметил он.

По словам эксперта, у нас дальнобойные дроны-камикадзе превратились в стратегическое оружие, поскольку, благодаря результативным ударам по нефтепромышленности, россияне не успели извлечь выгоду из войны на Ближнем Востоке.

"Ну, конечно, им приходится признавать объективную реальность", – сказал Киричевский.

Он рассказал, что один российский центр анализа стратегии технологий написал у себя в официальном блоге, что на самом деле даже "все значительно хуже", потому что здесь не учтены удары украинских дронов-камикадзе по временно оккупированным территориям Украины, а речь идет только о РФ:

"То есть у них такое настроение, что они, вероятно, включают полонез Огинского и думают, как им, простите, стреляться".

Также эксперт назвал положительной новостью то, что украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и хорватская компания будут строить в стране подземный завод по производству компонентов для БПЛА.

"Мы сталкиваемся с интересной ситуацией, когда наши интересы становятся настолько глобальными, что даже со странами, которые до этого считались традиционными поставщиками вооружения стандарта Варшавского договора, мы начинаем сотрудничать в сфере беспилотников", – сказал Киричевский.

По его словам, Украина не придумывала ничего супернового, но изучила опыт и при разработке дронов творчески воплотила его.

"Вопрос не в том, кто сделает сложно. Есть такая формула: "Сделать очень просто всегда сложно". Вот собственно мы умеем делать просто. Вот в этом и заключается инновационность. Собственно, эта инновационность даже выходит за пределы страны, когда далекие хорваты хотят построить подземный завод в Украине. С Rheinmetall не хотят, кстати", – добавил эксперт.

Украина превратила беспилотники в ключевое оружие

Как сообщал УНИАН, издание BFMTV написало, что Украина за годы войны с Россией построила "государство дронов": производственные мощности оцениваются в 10 млн аппаратов в год, а цикл наблюдение-решение-действие замкнут между фронтом и разработкой.

Речь шла о том, что БПЛА обеспечивают 80-85% ударов по передовой: FPV-дроны, которые выпускают сотнями тысяч в месяц, стали главным инструментом поражения и наносят львиную долю потерь российским силам.

При этом закупки децентрализованы: бойцы сами выбирают поставщиков и конфигурации, что ускоряет адаптацию и гонку инноваций, включая противостояние РЭБ.

При этом Киев уже делится своим опытом с Ближним Востоком: украинские специалисты помогают Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ, с которыми подписаны оборонные соглашения, противостоять иранским ударам дронами "Шахед".

Как отмечалось, война дронов меняет правила: ставка на массовость, дешевизну и быструю адаптацию вытесняет громоздкие процедуры и позволяет наносить асимметрические удары по критической инфраструктуре.

