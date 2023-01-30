Майкл Макфол отметил, что необходимо повысить качество поставляемого оружия.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает затянуть войну в Украине, чтобы ослабить поддержку союзников. Оружие, санкции, экономическая поддержка помогут Киеву победить на поле боя уже в текущем году.

"Постепенное расширение военной и экономической помощи только продлит войну на неопределенный срок. Вместо этого в 2023 году США, НАТО и демократический мир должны стремиться поддержать прорыв. Это означает более современное оружие, больше санкций против россии и больше экономической помощи Украине. Ничто из этого не должно распределяться постепенно", - пишет бывший посол США в России Майкл Макфол в своей статье для Foreign Affairs.

При этом он указал, что в первую очередь Украина должна получить оружие, которое позволит украинским военным пойти наступление.

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"Украине нужно больше всего того, что уже поставлено: больше HIMARS, больше GMLRS. Чем больше барражирующих боеприпасов можно поставить на Украину, тем лучше", - отметил дипломат.

Кроме того, он указал, что необходимо повысить качество поставляемого оружия. По его мнению, бойцы ВСУ должны получить ракетный комплекс большой дальности ATACMS, истребители МиГ-29, современные беспилотники такие как Grey Eagle и Reaper. Также экс-посол уверен, что украинские пилоты должны обучаться полетам на F-16.

"НАТО следует пойти на "Большой взрыв" и объявить планы по поставке всех этих систем 24 февраля, в первую годовщину путинского вторжения", - подытожил Макфол.

Военная помощь Украине - что известно

Западные партнеры Киева предоставляют вооружение для борьбы с российскими зазватчиками. С начала полномасштабного вторжения РФ военная помощь оценивается миллирадами долларов.

24 января 2023 года после длительных дискуссий канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить в Украину танки Leopard 2 и разрешил реэкспорт. При этом Варшаве для поставки танков Leopard в Украину необходимо несколько недель.

После успеха с танками зашел разговор о передаче Украине истребителей F-16. глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

В то же время в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть передачу истребителей F-16 после запроса от Киева. В Варшаве же сообщили, что готовы передать ВСУ истребители, если США дадут "зеленый свет".

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