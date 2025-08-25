Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны Украины, об охране моря и береговой линии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три главных направления, по которым Норвегия может присоединиться в вопросе гарантий безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасем Гар Стьоре пресс-конференции в Киеве.

"Норвегия профессиональна во многих направлениях, но я бы хотел выделить три. Это системы противовоздушной обороны. Тренировки, обучение по этим системам, ко-продакшн. Береговая линия. Считаю, что у Норвегии есть большой опыт по защите береговой линии и по защите моря. Я бы на этих трех направлениях остановился", - отметил Зеленский.

Что касается отдельной части гарантий безопасности - усиление украинской армии, добавил президент, то Норвегия также приобщается и финансированием, и оружием.

"И, соответственно, производством дронов", - добавил Зеленский.

Украинский президент, говоря о гарантиях безопасности также отметил, что надо будет контролировать прекращение огня, знать, что Россия не вернется вновь с агрессией.

"Не буду идти в детали, кто может мониторить, но технологии есть, страны, которые могут это делать - абсолютно понятны. Вопрос в политической воле России относительно окончания войны и в политической воле и силе США давить на Россию относительно окончания, если они не будут делать шаги навстречу", - сказал глава государства.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 августа генсекретарь НАТО Марк Рютте, находясь в Киеве, сказал, что идет работа над определением гарантий безопасности для Украины. По его словам, сейчас ежедневно продолжаются переговоры относительно конкретного наполнения гарантий безопасности для Украины на уровне советников по вопросам безопасности, военных и дипломатов команд стран-партенров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что понимание архитектуры гарантий безопасности для Украины будет представлено в ближайшее время.

Перед этим глава государства рассказал, какие гарантии безопасности реально может получить Украина. По его словам, Киев получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа, что его страна будет участником гарантий безопасности для Украины.

