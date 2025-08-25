Отмечается, что от банковских вкладов пока что стоит отказаться.

Лето подходит к концу и вместе с ним ожидается окончание периода стабильности на украинском финансовом рынке. Эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги 2025 в Украине.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский в комментарии ТСН отметил, что в ближайшие дни закроется окно возможностей для покупки валюты.

"С осени будет дороже, поэтому если есть возможность, стоит увеличить валютный процент инвестиционного портфеля, это касается как доллара, так и евро, в равных частях. Напомню: самый доступный состав сбережений – это треть в долларах, треть в евро и треть в гривневых депозитах и ценных бумагах – облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)", - заявил экономист.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что целесообразно вложить средства в гривневые или валютные ОВГЗ, а с покупкой валюты подождать из-за крайне низкой доходности.

В то же время он не советует открывать новые депозиты в гривне, особенно на длительный период, потому что период стабильности гривни подходит к концу.

Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют этого делать без крайней необходимости, потому что доллар и евро вряд ли будут дешеветь.

Курс валют в Украине - прогноз эксперта на ближайшие недели

Члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько отметила, что при отсутствии серьезных рисков для украинской экономики в ближайшие несколько недель изменения курс доллара к гривне будут оставаться незначительными.

