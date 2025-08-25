На этой неделе запланировано много встреч, готовится базовый план гарантий безопасности для Украины.

Сейчас идет подготовка к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным, о которой было объявлено в Вашингтоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал сегодня на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре пресс-конференции в Киеве.

"У нас был ряд встреч, и сегодня будет встреча с Келлогом (спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом) в продолжение этой тематики, для подготовки относительно возможности будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской", - отметил Зеленский.

По его словам, в течение недели будет проведен ряд встреч между союзниками Украины. Сегодня продолжаются разговоры украинского военного руководства с партнерами относительно гарантий безопасности для нашей страны.

"У нас будет базовый план по гарантиям безопасности. Базовый. Я думаю, что для деталей еще нужно будет время. И после этого хотим понять от американской стороны готовы ли русские на конфигурацию, которая была предложена Америкой, поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа президент США Дональд Трамп объявил, что он готовит встречу на уровне лидеров между Украиной и Россией, и допустил, что потом состоится трехсторонний саммит и с его участием.

Через несколько дней после этого Трамп озвучил мысли о возможной встрече между Путиным и Зеленским, отметив, что "они как масло и уксус" и не очень-то ладят, по очевидным причинам. При этом добавил, что предпочитает не присутствовать на этой возможной встрече.

Это заявление прозвучало уже после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что планов на встречу Путина и Зеленского у них нет.

Зеленский сказал, что россияне "делают все, чтобы встречи не было", но выразил надежду, что партнеры Украины помогут обеспечить "хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны". Он подчеркнул, что нужно делать все, чтобы Россия "не смогла и дальше прятаться от встречи"."Мы видим сильный сигнал Соединенных Штатов, что они готовы идти вперед. Европа и другие страны в рамках "Коалиции желающих" готовы помогать, мы за это благодарны. Построена серьезная платформа Коалиции, это более 30 стран", - отметил Зеленский.

