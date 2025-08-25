Она вспомнила, как он поддерживает ее.

Во время концерта в Нью-Йорке в рамках своего тура Mayhem Ball Леди Гага растрогала публику, вспомнив слова поддержки от жениха Майкла Полански.

Как передает Mirror, артистка призналась, что чувствовала, что должна "бороться" во время выступления в родном городе, ведь именно здесь когда-то боролась за свои мечты. "Я сказала подруге, что, видимо, придется бороться за этот концерт. А она ответила: "Иногда не надо бороться - достаточно просто выйти на сцену". Это было так важно для меня", - поделилась она

По словам звезды, накануне выступления Полански тоже подарил ей особую поддержку: "Просто позволь им наполнить тебя". После этих слов Гага не сдержала слез, исполняя песню "Hair".

Это уже не первый раз, когда артистка посвящает трогательные слова любимому со сцены. Ранее она назвала Майкла "любовью своей жизни" и поблагодарила за счастье, которое он принес в ее будни. Сам Полански рассказывал, что гордится ею и всегда стремится поддерживать ее творческий огонь.

С кем встречается Леди Гага

Как известно, певица познакомилась с американским предпринимателем и инвестором Майклом Полански в 2019 году. Пара быстро стала публичной, появляясь вместе на мероприятиях и в соцсетях.

В апреле 2024 года они объявили о помолвке. Гага неоднократно подчеркивала, что Полански для нее - опора и любовь всей жизни, а он, со своей стороны, называл ее главным вдохновением.

