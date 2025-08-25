Геннадий Рябцев считает, что на стоимость топлива будут влиять два фактора.

Украинцам не стоит ожидать удешевления топлива. На цену бензина и дизеля осенью будет влиять стоимость импортного топлива и курс доллара.

"Факторы те же самые, которые были раньше. Два основных фактора будут влиять на стоимость нефтепродуктов на границе, которая будет определяться котировками нефтяными и курса национальной валюты", - рассказал директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

По его словам, с 1 января дополнительное давление на цены на бензин окажет рост акцизного налога.

"Естественно, что это не увеличение налогообложения компаний, а увеличение конечной цены потребителей", - подчеркнул эксперт.

При этом он посоветовал не надеется на укрепление курса гривни до конца года.

"Скорее всего, мы будем иметь ослабление курса до конца года", - подытожил Рябцев.

Цены на топливо в Украине - важные новости

Национальный банк ожидает роста цен на топливо в Украине на 4% в конце 2025 года и на 8% - в 2026 году.

В свою очередь основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что в конце сентября и в начале октября цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут снизиться на 2 гривни за литр, а на газ - на 1 гривню, при условии сохранения мировых цен на нефть на текущем уровне.

