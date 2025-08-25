В экстремальных случаях молния может повредить чувствительную электронику.

Удары молнии в истребители — на самом деле не редкость, однако благодаря продуманной конструкции, защитным системам и тщательной подготовке пилотов большинство самолётов выдерживают удары молнии, получая лишь незначительные повреждения, пишет wionews.com.

Может ли молния ударить в самолет?

Молния может поразить истребитель во время полёта. Молния обычно ударяет в острую часть, например, в нос или законцовки крыла, и выходит через хвостовую часть. Удары молнии в реактивные самолёты — не редкость.

При ударе молнии в реактивный самолет электрический ток проходит по его поверхности, а не внутри. Металлический корпус действует как клетка Фарадея, защищая пилотов и электронику от серьезных повреждений. В большинстве случаев экипаж видит вспышку или слышит громкий хлопок, но внутренние компоненты остаются невредимыми.

Повреждают ли удары молнии реактивные самолеты?

Молния может сжечь краску, оставить следы или даже вызвать незначительные повреждения таких деталей, как законцовки крыльев или хвостовое оперение. Инженеры осматривают любой самолет, пораженный молнией, перед тем, как он снова поднимется в воздух. Серьезные неисправности редки, но все системы проверяются каждый раз для обеспечения безопасности.

Как защищены истребители?

Истребители оснащены специальными средствами защиты, такими как антистатические фильтры и соединительные провода, для безопасного отвода электрического заряда. Современные самолеты используют материалы и конструкции для отвода тока молнии, защищая критически важные системы и кабину от прямых ударов.

Насколько же опасны удары молнии в истребители?

Военные отчеты показывают, что самолеты, пораженные молнией, в большинстве случаев завершают свою миссию и благополучно приземляются. В редких случаях повреждаются панели управления или электроника, но пилотов учат спокойно справляться с такими ситуациями.

В экстремальных случаях молния может нарушить работу или повредить чувствительную электронику, но существуют резервные системы. Пилоты отрабатывают действия при отказах электрооборудования и при необходимости могут использовать ручные средства навигации и связи.

Таким образом, практически во всех случаях истребители выдерживают удары молнии без травм пилота или серьёзной потери управления, поскольку самолёты разработаны для таких испытаний, и пилоты проходят тщательную подготовку, отмечает издание.

Ранее мы рассказывали, как истребители летают без стеклоочистителей и как они в таком случае справляются с плохой видимостью во время дождя.

