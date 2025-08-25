Это позволит оккупантам активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области.

Российские оккупанты добавили в перечень портов, открытых для захода иностранных судов, украинские города Мариуполь и Бердянск.

Распоряжение подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, пишет Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"Это, как считают представители так называемой ДНР, позволит оккупантам активнее вывозить украденную продукцию с Донбасса и оккупированной части Запорожской области", - говорится в сообщении.

Основной номенклатурой груза Мариупольского порта является металл, уголь и зерно.

В ЦТС ранее сообщали, что россияне вывозят из порта временно оккупированного Мариуполя пять судов угля за две недели, то есть от 40 до 60 тысяч тонн в месяц.

Что касается Бердянского порта, то, по данным Центра, только в прошлом году через него незаконно вывезли более 300 тысяч тонн награбленного зерна, а в планах оккупационных "властей" - увеличение грузооборота оккупированного Бердянского порта до 1,2 млн тонн в год до 2027 года.

Ситуация в оккупированных Мариуполе и Бердянске

Ранее российские оккупанты в Мариуполе начали расчищать морскую акваторию, вероятно, для прохода крупных судов или военных целей, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Также он не исключает, что расчистка фарватера может иметь отношение к военной навигации.

Как писал УНИАН, под российской оккупацией немало курортов Азовского моря, ранее популярных и многолюдных, приходят в упадок и превращаются в пустырь, в том числе и Бердянск. Так, в разгар курортного сезона на улицах почти нет людей, а пляжи курорта также понемногу дичают и зарастают травой.

