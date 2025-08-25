'Не однодневный хайп': Стефанчук прокомментировал рассмотрение выезда за границу мужчин до 22 лет

Зато председатель ВР менее оптимистично настроен относительно второго законопроекта об уголовной ответственности.

В Раде состоятся дискуссии относительно законопроектов о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а также об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии "Суспільному". По его убеждению, любые вещи по этой инициативе "не должны быть элементом какого-то однодневного хайпа".

"Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощности Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроенности на достижение мира. Поэтому бесспорно такие дискуссии по этим законопроектам будут", - заявил он.

Стефанчук добавил, что менее оптимистично настроен относительно второго законопроекта об уголовной ответственности.

"Потому что мы четко должны осознавать, что эффективность уголовной ответственности должна определяться одним: как она повлияет на улучшение той или иной социальной ситуации в Украине. Я пока потенциала в этом не вижу", - сказал Стефанчук.

Относительно выезда граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, то глава парламента напомнил, что впервые эту идею озвучил президент Владимир Зеленский. При этом Стефанчук отметил:

"Но, опять же, мы должны соотнести эти все вещи с тем, как это, скажем, скажется на том, как Украина будет вот вести оборону со стороны агрессии, которую осуществляет Российская Федерация. Дискуссия открыта, мы будем ждать позицию комитетов, мы будем общаться с военными, мы будем общаться с гражданским обществом, и тогда парламент будет принимать соответствующие решения".

Выезд мужчин до 22 лет за границу

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685, которым предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Инициатива появилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Он отметил, что в кратчайшие сроки вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

