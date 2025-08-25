Ведущий заявил, что украинцы относятся к "поколению ОЕ".

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не сдержал слез во время церемонии награждения знаком отличия "Национальная легенда Украины".

Сегодня украинский телеведущий Андрей Бедняков опубликовал в своем Instagram-аккаунте свою речь, посвященную Вакарчуку. Именно его эмоциональные слова вызвали у певца такую реакцию:

"Так случилось, что большой кусок моей жизни вы, сами того не зная, провели рядом со мной. Сначала в виде плакатов на шкафу, который разделял нашу гостинку на две комнаты, потом в виде кассет, которые я слушал постоянно и которые забирал мой отец, потому что я слушал их очень громко. И могу вам сказать откровенно и честно - благодаря вам я еще больше полюбил украинский язык и украинскую музыку, а для парня из Мариуполя это было очень важно, спасибо вам".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что прямо за певцом сидят президент Владимир Зеленский и первая леди Елена. В комментариях к сообщению Беднякова Вакарчук оставил такое сообщение:

"Андрей, спасибо! Я не сильно привык к официальным церемониям, награждениям, чествованиям. Но это было как-то очень искренне, по-настоящему. Спасибо тебе и всем кто принимал участие. До слез".

Награждение Вакарчука

Как сообщал УНИАН, певец получил награду "Национальная легенда Украины" из рук президента накануне Дня Независимости.

Он заявил, что воспринимает эту награду не только как личное признание, но и как общее достижение всей команды "Океана Эльзы". Отдельно он поблагодарил фанатов, которые на протяжении многих лет поддерживают его творчество.

