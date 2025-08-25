Бессмертный убежден, что мысль о том, что, защитив Украину, можно остановить агрессивную политику России, - это огромная ошибка.

Люди, знакомый с пятой статьей НАТО, хорошо знают, что она еще слабее чем Будапештский меморандум. Об этом заявил дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

"Тот, кто знаком с пятой статьей НАТО и не читал ее по вырезкам, статьям и материалам, то все хорошо знают, что пятая статья еще слабее чем Будапештский меморандум. Обратите внимание на второй абзац этой статьи, ведь там не НАТО принимает решение о помощи жертве, а каждая страна отдельно, при чем в объемах, которые она считает необходимыми. Это все же слабее, чем Будапештский меморандум", - сказал он в эфире Эспрессо.

По его словам, правы те, кто говорит, что если идти этой дорогой, то необходимо целый комплекс дополнительных соглашений, которые бы выписали механизмы, как это должно реализовываться.

"Отвечать на гарантии безопасности надо не исходя из оценки вчерашнего дня, а из угроз завтрашнего дня. С завтрашнего дня, это подчеркиваю, потому что Россия в своих действиях агрессивных планирует расширение войны, возникновение новых очагов войны. И поэтому исходя из этого, надо говорить и об объединенных силах Европы, и об объединенном командовании, и о привлечении, в том числе, Украины как части этих сил, гарантий безопасности не только Украины, но и Европы", - сказал он.

Бессмертный убежден, что мысль о том, что, защитив Украину, можно остановить агрессивную политику России, - это огромная ошибка.

"Европе не просто надо быть готовой оснащенной и иметь прекрасный оборонно-промышленный комплекс, отмобилизованные армии, армии, Европе необходимо готовиться к войне. Мысль о том, что Россия не будет воевать против стран НАТО, или она не хочет воевать, это верить тому, кто обманывает без конца всех, кто обманывает, кто делает это для того, чтобы потом нападать. Ведь прекрасно проинформированы разведки европейских стран, что в нынешней ситуации вытворяет Россия, используя комбинированную войну, рвя кабели, коммуникации, осуществляя разведку, осуществляя террористические акты, мобилизуя и шантажируя должностных лиц и так далее", - заявил дипломат.

Он считает, что Европе необходимо готовиться к войне.

"А это означает, когда мы говорим о гарантиях безопасности Украине, на самом деле эти гарантии должны быть гарантии безопасности Европе. Надо понимать, что Европа - это же не только НАТО. Европа - это другие государства, которые тоже нуждаются в такой защите. С моей точки зрения, эта недальновидность - это еще одна проблема, непонимание того, куда движется Россия. Как она будет вести себя", - добавил Бессмертный.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, в каких гарантиях безопасности будет нуждаться Украина после достижения мирного соглашения. По его мнению, необходимые гарантии должны "фактически приближаться к тому, что означает членство в НАТО". Он отметил, что без этого условия от Украины нельзя требовать уступить свои территории.

