Эта станция одна из крупнейших на западе России и почти полностью обеспечивает энергией промышленность области.

Мощность единственного действующего энергоблока на Курской атомной электростанции была снижена в два раза. Это произошло после атаки беспилотника в воскресенье. Об этом сообщает The Moscow Times.

БПЛА якобы сбили неподалеку станции рано утром в воскресенье, 24 августа. После этого на станции начался пожар. Российская сторона обвиняет Украину в умышленной атаке на энергообъект.

По сообщениям Росэнергоатома, во время падения дрон сдетонировал, в результате повреждения получил трансформатор, который использовался для собственных нужд. Локальное возгорание погашено пожарными. В результате третий блок был разгружен на 50%.

Курская АЭС - одна из крупнейших на западе страны-агрессора. Ее позиционируют как важнейший узел Единой энергетической системы страны, который обеспечивает электроснабжение более чем 90% промышленных предприятий Курской области.

Пораженный третий энергоблок был запущен в октябре 1983 года, его мощность составляет 1000 МВт. Это единственный блок, который сейчас функционирует на станции. Четвертый блок ремонтируют еще с июля 2023 года. Причина - падение и взрыв дрона в городе Курчатове рядом с АЭС. Первые два блока работают в режиме работы без генерации.

Напомним, в России заявили о массированной атаке БпЛА утром 24 августа. Речь шла об украинских дронах типа "Лютый". Под прицелом якобы были Курская АЭС и порт.

В то же время СБУ мощно "поздравила" россиян с Днем Независимости Украины, ударив дальнобойными БПЛА по Усть-Луге, и в очередной раз повредив газоперерабатывающий комплекс.

