В меморандуме, который Литва отправила другим странам-членам ЕС, говорится о том, что переговоры о членстве Украины в блоке зашли в тупик с июня.

Украина уже давно стремится вступить в Европейский Союз, но с начала полномасштабного вторжения России европейские политики опасались, что общественное мнение в отношении Киева ухудшится под влиянием популистских настроений. Теперь же они беспокоятся о том, что сами украинцы могут начать сомневаться в обещаниях Европы.

Журналисты Эдди Уэкс и Николетта Ионта в своем материале для Euractiv рассказали, почему сдвиг в процессе вступления Украины в ЕС до сих пор не произошел. Они поделились, как Литва собираются решить эту проблему.

Отмечается, что Литва остается одним из самых активных сторонников Украины. В меморандуме, с которым ознакомились журналисты, говорится о том, что Вильнюс призывает другие страны ЕС достигнуть ощутимого прогресса в вопросе членства Украины в блоке, чтобы поддержать авторитет Брюсселя.

Также в меморандуме сказано, что переговоры о членстве Украины в ЕС зашли в тупик с июня. В Литве подчеркивают, что это уже используют внутренние и внешние злоумышленники для подрыва доверия Киева к Европе.

В Вильнюсе предлагают простое решение этой проблемы - двигаться вперед. В меморандуме подчеркивается, что Дания должна созвать встречу в Копенгагене в начале сентября, чтобы начать переговоры с Украиной и Молдовой.

"Это даст четкий сигнал, что европейский путь Украины и Молдовы остается приоритетом для ЕС", - говорится в документе.

Журналисты добавили, что главным препятствием на пути Украины в ЕС является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он неоднократно использовал право вето, чтобы помешать Киеву вступить в блок, а также публично выступал против процесса евроинтеграции Украины.

Кроме того, в меморандуме есть намек на политические изменения в Венгрии. Журналисты рассказали, что в документе предлагается продолжить юридическую работу, как только "будет восстановлена поддержка ЕС-27". Уже в 2026 году в Венгрии пройдут парламентские выборы, где Орбану предстоит сразиться с Петером Мадьяром.

Журналисты подчеркнули, что для Литвы ставки довольно высоки. Эта страна граничит с Россией и считает выживание Украины неотъемлемой частью своей собственной безопасности.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В частности, американский лидер узнал у венгерского премьера, почему он блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Орбан ответил, что продолжит блокировать заявку на членство Киева в блоке.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что Украину якобы не стоит брать в Европейский Союз, так как новые члены должны усиливать блок, а не делать его более слабым. По его словам, вступление Украины в ЕС опасно из-за войны.

