Ранее он не высказывался о войне России против Украины.

Американский киноактер, режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино.

В российском "Москино" уже назвали это главным событием дня. Согласно сообщению, американец подключился к встрече онлайн. Он обсуждает "кино, жизнь и роль интуиции в своем деле" с российским режиссером Федором Бондарчуком.

В украинском Министерстве иностранных дел уже отреагировали на участие Вуди Аллена в российском мероприятии. Там назвали это позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которых убили или ранили российские военные преступники:

"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет. Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды".

Московская неделя кино

Напомним, россияне анонсировали, что на их мероприятии появится не только Вуди Аллен, но и сербский режиссер Эмир Кустурица. Последний известен своими антиукраинскими заявлениями и любовью к кремлевскому правителю Путину.

Кроме того, в Москву согласился приехать американский актер Марк Дакаскос ("Плачущий убийца", "Драйв", "Джон Уик 3"). Во время визита он заявил, что любит российскую столицу.

