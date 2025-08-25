Для тех, кто не употребляет мяса, этот продукт станет отличной альтернативой.

Многие люди любят смаковать салатом "Цезарь". Обычно к этому блюду добавляют курицу, однако для тех, кто не ест мяса, это может стать проблемой. Поэтому в Express рассказали, что добавить к известному салату вместо курицы, если вы ее не употребляете.

Автор рецепта посоветовала приготовить хрустящие дипы, которые будут прекрасно сочетаться в "Цезаре".

Ингредиенты для соуса

1/4 стакана обычного хумуса;

1 чайная ложка острой горчицы;

1/2 чайной ложки цедры лимона; 1/2 чайной ложки цедры лимона;

3 столовые ложки лимонного сока; 3 столовые ложки лимонного сока;

2 чайные ложки каперсов (мелко нарезанных/измельченных, плюс 3 чайные ложки рассола);

4 зубчика чеснока, измельченные;

По щепотке морской соли и перца (по вкусу).

Для салата

7 хрустящих сухариков, разрезанных пополам;

листья салата;

оливковое масло;

соль и перец;

3 ломтика черствого хлеба на закваске;

зубчик чеснока;

сыр пармезан или вегетарианская альтернатива.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C. Натрите хлеб из кислого теста зубчиком чеснока, порвите на кусочки и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Выложите на противень и выпекайте около 12 минут, после чего дайте остыть, таким образом у вас получатся гренки.

Затем приготовьте соус, смешав все ингредиенты, добавьте немного теплой воды, чтобы его разжижить, постоянно помешивая.

Затем приготовьте дипы. Положите их во фритюрницу и готовьте при температуре 180 °C в течение 10-12 минут, до получения приятной хрустящей корочки.

"Пока они готовятся, помойте и нарежьте салат. Заправьте его оливковым маслом, посолите и поперчите, а затем разделите на две миски. Когда дип-палочки будут готовы, разрежьте каждую пополам и разделите между мисками. Добавьте сверху гренки, а затем заправку, хорошо перемешайте все. Посыпьте пармезаном по вкусу и наслаждайтесь", - подытожила автор рецепта.

