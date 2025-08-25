Многие люди любят смаковать салатом "Цезарь". Обычно к этому блюду добавляют курицу, однако для тех, кто не ест мяса, это может стать проблемой. Поэтому в Express рассказали, что добавить к известному салату вместо курицы, если вы ее не употребляете.
Автор рецепта посоветовала приготовить хрустящие дипы, которые будут прекрасно сочетаться в "Цезаре".
Ингредиенты для соуса
- 1/4 стакана обычного хумуса;
- 1 чайная ложка острой горчицы;
- 1/2 чайной ложки цедры лимона; 1/2 чайной ложки цедры лимона;
- 3 столовые ложки лимонного сока; 3 столовые ложки лимонного сока;
- 2 чайные ложки каперсов (мелко нарезанных/измельченных, плюс 3 чайные ложки рассола);
- 4 зубчика чеснока, измельченные;
- По щепотке морской соли и перца (по вкусу).
Для салата
- 7 хрустящих сухариков, разрезанных пополам;
- листья салата;
- оливковое масло;
- соль и перец;
- 3 ломтика черствого хлеба на закваске;
- зубчик чеснока;
- сыр пармезан или вегетарианская альтернатива.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. Натрите хлеб из кислого теста зубчиком чеснока, порвите на кусочки и смешайте с оливковым маслом, солью и перцем. Выложите на противень и выпекайте около 12 минут, после чего дайте остыть, таким образом у вас получатся гренки.
Затем приготовьте соус, смешав все ингредиенты, добавьте немного теплой воды, чтобы его разжижить, постоянно помешивая.
Затем приготовьте дипы. Положите их во фритюрницу и готовьте при температуре 180 °C в течение 10-12 минут, до получения приятной хрустящей корочки.
"Пока они готовятся, помойте и нарежьте салат. Заправьте его оливковым маслом, посолите и поперчите, а затем разделите на две миски. Когда дип-палочки будут готовы, разрежьте каждую пополам и разделите между мисками. Добавьте сверху гренки, а затем заправку, хорошо перемешайте все. Посыпьте пармезаном по вкусу и наслаждайтесь", - подытожила автор рецепта.
Другие вкусные рецепты
Ранее кулинар рассказала, как приготовить идеальный бисквит "Виктория". По словам Мэри Берри, этот бисквит является классикой выпечки и вкусным десертом к чаю.
Также эксперты раскрыли рецепт вкусных куриных бедер с паприкой. По словам одной из специалистов, если вы ищете быстрый и вкусный ужин с курицей, этот рецепт для будних вечеров понравится всем - и детям, и взрослым.