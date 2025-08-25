Правящая хунта и повстанцы обвиняют друг друга в разрушении древнего путепровода.

Мост эпохи колониального периода Гоктейк, который когда-то считался самым высоким железнодорожным виадуком в мире, уничтожен в ходе конфликта в Мьянме. Как пишет The Guardian, гражданская война охватила страну после переворота 2021 года, когда военные устранили гражданское правительство. С тех пор армия ведет боевые действия с многочисленными продемократическими партизанскими группами и этническими вооруженными организациями.

Вчера, в воскресенье, обе стороны конфликта обвиняли друг друга в уничтожении знакового моста Гоктейк.

В видеообращении представитель хунты Зоу Мин Тун заявил, что мост был атакован и разрушен повстанческими группами, включая Армию национального освобождения Таанг (TNLA) и народные силы обороны. В отдельном заявлении хунта уточнила, что мост был "взорван минами".

Однако представитель TNLA отверг эти обвинения, обвинив военных в бомбардировке моста.

"Армия Мьянмы пыталась атаковать наши базы с помощью дронов... Они бомбили наши войска, но их бомба также попала в мост Гоктейк", - заявил представитель TNLA Лвей Яй У.

По данным СМИ, в последние недели в окрестных городах Наунгкйо и Кьяукме возобновились столкновения между силами хунты и бойцами TNLA. Хунта утверждает, что в июле ей удалось снова занять Наунгкьо.

Мост протяженностью 300 метров и высотой 102 метра над ущельем является самым высоким в Мьянме и, на момент открытия в 1901 году во времена британского колониального правления, самым высоким железнодорожным виадуком в мире.

Социальные сети публикуют видео и фотографии, на которых мост частично разрушен и поврежден.

Гоктейк находится на границе районов Наунгкьо и Кьяукме в северной части штата Шан. Он является частью железнодорожной линии Мандалай-Лашио и привлекает множество туристов.

"Военная хунта Мьянмы готовится к выборам в декабре, которые бойкотируют оппозиционные группы и критикуют международные наблюдатели. Аналитики прогнозируют, что повстанцы могут активизировать наступательные действия накануне выборов в знак протеста", - пишет издание.

Мост Готейк: что о нем известно

Готейк - железнодорожный виадук в штате Шан, Мьянма. Строительство виадука началось 28 апреля 1899 года и закончилось 1 января 1900-го. Готейк соединил собой города Лашо и Мемйо. Согласно открытым источникам, его общая длина - 689 метров (15 пролетов), высота свода над водой - 102 метра, ширина небольшая - одна железнодорожная колея. Стоимость сооружения составляла 111 200 фунтов стерлингов.

Основные конструкции виадука были сделаны Пенсильванской сталеплавильной компанией и по океану доставлены из Америки в Бирму.

Готейк является самым высоким мостом в стране, на момент открытия он был самым высоким железнодорожным мостом типа Trestle в мире. Виадук является туристической достопримечательностью, стоимость проезда по нему для иностранцев составляет около 4 долларов США. По самому мосту поезда передвигались медленно, чтобы избежать лишней нагрузки на сооружение, которому уже больше века.

