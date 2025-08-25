Значительный объем золотовалютных резервов и стабильные доходы от экспорта помогают гривне оставаться стабильной.

При отсутствии серьезных рисков для украинской экономики в ближайшие несколько недель изменения курс доллара к гривне будут оставаться незначительными.

Об этом говорится в валютном обзоре члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько.

"Война и мировая экономика оставляют неопределенность: задержки с международной поддержкой или новые обострения могут ослабить гривню. Если же подобных рисков не будет, изменения курса останутся незначительными - в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель", - прогнозирует эксперт.

Золотько отметила, что действия НБУ, большие золотовалютные резервы и стабильные доходы от экспорта помогают гривне оставаться более-менее стабильной. Кроме этого, сейчас люди покупают немного валюты, а бизнес готовится к закупкам.

"За прошедшую неделю резких скачков курса НБУ не было - разница в течение недели составила менее 0,3%. Например, 18 августа доллар стоил 41,34 грн, а 22 августа - 41,22 грн. В банковских кассах тоже было спокойно: доллар держался в пределах 41,01-41,58 грн в зависимости от дня", - рассказала Золотько.

По ее словам, на межбанке торги были волнообразные: сначала гривня ослабевала, в середине недели немного укрепилась, а в пятницу снова ослабла - в последний день недели доллар подорожал на 16 копеек - до 41,36 грн, а в целом за неделю гривня потеряла всего 8 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 48,48 грн/евро, а курс продажи - 48,30 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар, а курс евро в банке вырос сразу на 50 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

