В конце лета в Украине станет заметно теплее.

Уже скоро в Украине ожидается возвращение к летнему теплу. Об этом сообщил синоптик из Черкасской области Виталий Постригань.

По его словам, августовская стужа продержится еще два дня. Во вторник, 26 августа, еще будет доминировать холодная и неустойчивая погода. Местами возможны небольшие дожди и грозы.

Однако уже со среды, 27 августа, антициклон Luisa стабилизирует погоду. В частности, в Черкасской области благодаря солнечной погоде воздух днем постепенно будет прогреваться до +20º...+25º, хотя ночи еще будут оставаться прохладными - до +7º...+12º.

Видео дня

"В дальнейшем, до конца рабочей недели, по периферии барического образования в регион будет поступать тропический воздух. Температура начнет стремительно расти, днем ожидается до +28º...+30º", - сообщил Постригань.

Погода в Украине изменится что известно

О том, что в Украине должно потеплеть, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. В течение этой недели в нашей стране ожидается ощутимая перестройка погоды. Ближайшие дни еще будут оставаться относительно прохладными, однако уже с середины недели синоптическая ситуация изменится: температура начнет быстро расти, а дожди отступят. Кое-где снова вернется настоящая летняя жара с отметками +30°...+35°. В конце недели по всей Украине будет очень тепло, но на западе снова начнутся дожди и температура снизится.

Вас также могут заинтересовать новости: