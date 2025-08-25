'Позиция четкая': Китай ответил, отправит ли миротворцев в Украину

Ранее СМИ о готовности Китая принять участие в международной миротворческой миссии в Украине.

Китай не планирует отправлять миротворцев в Украину. Позиция страны по этому поводу неизменна и четкая. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в комментарии Global Times.

Представитель МИД прокомментировал информацию немецкого издания Die Welt, что дипломатические представители отдельных стран ЕС заявляли о готовности Китая принять участие в международной миротворческой миссии в Украине.

"Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности. Наша позиция является четкой и последовательной", - заявил Го Цзякунь.

Видео дня

Китайские миротворцы в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее западные СМИ со ссылкой на неназванных дипломатов писали, что Китай заявил о своей готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии.

В то же время они подчеркнули, что Пекин будет готов сделать это только "если миротворческие силы будут размещены на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН)".

Вас также могут заинтересовать новости: