Гавковский раскритиковал недавнее решение президента Польши.

Польша больше не сможет платить за Starlink для Украины. Причиной стало вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам. Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский на своей странице в соцсети X.

"Президентские вето действуют вслепую! Кароль Навроцки своим решением отключает Интернет в Украине, потому что де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец Интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте", - написал он.

Гавковский считает, что это решение является "подарком" для российских войск. Он напомнил, что украинские военные регулярно используют Starlink.

Видео дня

"Господин президент, вы должны перестать слепо наносить удары по правительству во имя политической борьбы. Вы причиняете вред людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России", - обратился Гавковский к Навроцкому.

Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам в Польше - что известно

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам, которые проживают в этой стране. По его словам, выплаты по программе "800 Плюс" должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше.

Президент Польши подчеркнул, что предложил свой законопроект по этому вопросу. Он поделился, что в этом проекте закона он предложил новые решения о предоставлении гражданства не только гражданам Украины, но и людям из других стран.

Вас также могут заинтересовать новости: