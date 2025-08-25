Келлог назвал дату, когда Украина может стать мирной страной

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выступает за мир.

Специальный представитель США Кит Келлог отмечает, что администрация президента Дональда Трампа стремится добиться прекращения убийств и прекращения войны России против Украины. В то же время, в администрации Трампа признают, что прекратить войну - это более сложная задача, чем начать и вести боевые действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Келлог сказал на брифинге журналистам во время Молитвенного завтрака в Киеве.

Келлог отметил, что на дипломатическом фронте происходит упорная работа, и в частности президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске и в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Как подчеркивает Келлог, прекращение войны "является непростой задачей", но лидер США Дональд Трамп является "президентом мира" и стремится достичь прекращения убийств и разрушений в Украине.

"Вы видите мирный процесс, над которым мы работаем. Мы работаем очень упорно. Мы надеемся достичь позиции, когда в короткой перспективе у нас будут лучшие, длительные гарантии безопасности. Это в процессе работы", - сказал Келлог.

По его словам, речь идет об определении "искусства возможного", чтобы прекратить войну.

Келлог признает, что эта война является крупнейшей после Второй мировой войны. Впрочем, он отмечает, что уровень потерь Украины и России сейчас выше, чем тогда. По этой причине, по его мнению, все кто служили в армии и видели опустошения, вызванные войной, стремятся ее прекратить. И именно это отстаивает Трамп.

"Президент Трамп - выдающийся человек мира", - подчеркнул Келлог.

В этой связи, спецпредставитель США надеется, что через год, на следующий День независимости в 2026 году, Украина будет другой страной, в мире.

"Это нелегкое время. Это сложная, трудная задача. Президент Трамп это признает. Я это признаю. Мы все это признаем. Мне неприятно это говорить: вести войну легко, а достичь мир сложно. Легко начать войну, но действительно очень сложно прекратить войну. И это именно то, где мы сейчас", - подчеркнул Келлог.

При этом, Келлог отказался отвечать на вопросы.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости и подчеркнул, что Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства. Трамп в очередной раз подчеркнул, что пришло время положить конец бессмысленным убийствам в российско-украинской войне.

По словам Трампа, Соединенные Штаты поддерживают урегулирование на основе переговоров, которое приведет к прочному, длительному миру, что положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины.

