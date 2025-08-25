В топе есть как дорогие флагманы, так и более доступные модели.

Популярный ресурс GSMArena опубликовал список из десяти телефонов, которыми чаще всего интересовались посетители сайта в течение прошлой недели. В числе лидеров в рейтинге популярности есть как флагманы, так и более доступные модели.

Лидером стал Redmi Note 15 Pro+, очередной топ за свои деньги от Xiaomi. При цене $280, устройство предлагает максимальную защиту IP69K, которой нет даже у ведущих флагманов отрасли, аккумулятор емкостью 7200 мАч и 12+256 ГБ памяти в базовой версии.

На второй позиции располагается флагманский Google Pixel 10 Pro. Модель оказалась немного популярнее Pro-версии Redmi Note 15, которая заняла 3е место. Samsung Galaxy A56 и Samsung Galaxy A17 остались единственными представителями "старой гвардии" в топ-5, заняв четвертое и пятое места соответственно.

Самым непопулярным среди самых популярных смартфонов стал vivo V60. Он располагался на третьей строчке, но за неделю интерес у пользователей существенно упал, и теперь хит продаж оказался на десятой позиции.

Топ-10 самых популярных смартфонов этой недели:

В начале сентября Apple представит серию iPhone 17. По слухам, все модели получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей 120 Гц, а Plus-версию iPhone заменят рекордной тонкой моделью "Air".

А в конце месяца пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-девайсами на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Также ходят слухи о новых моделях Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

