Третий раз за неделю: США перехватили российский самолет возле Аляски

Истребители Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) в воскресенье в третий раз за последнюю неделю перехватили российский самолет в зоне идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) у берегов Аляски. Об этом говорится в заявлении командования, передает ABC News.

По данным NORAD, для перехвата и визуальной идентификации российского разведывательного самолета Ил-20 были подняты один самолет управления E-3 Sentry, два истребителя F-16 и два самолета-заправщика KC-135.

В командовании отметили, что Ил-20 оставался в международном воздушном пространстве и не заходил в воздушное пространство США или Канады.

"Эта российская деятельность в зоне ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - отметили в NORAD.

Это уже третий случай за неделю: 20 и 21 августа американские F-16 также поднимались для перехвата российских самолетов в этой зоне. NORAD подчеркивает, что использует многоуровневую оборонительную систему для мониторинга и готово "применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 21 августа военные Соединенных Штатов зафиксировали и перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Этот самолет был перехвачен.

Ранее американский истребитель F-16 перехватил легкий гражданский самолет, который нарушил временные ограничения воздушного пространства над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

