По словам министра, нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными слова главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил министр.

По его словам, такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что РФ готова продолжать прямые переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что делегации продолжат встречаться в Турции, как это было и раньше.

Комментируя возможную встречу российского диктатора с Владимиром Зеленским, Лавров сказал, что этот вопрос не был обсужден на Аляске, однако позже его "подняли экспромтом".

Кроме того, Лавров отметил, что Россия "признает Зеленского де-факто главой режима", поэтому готова с ним встретиться, однако он в очередной раз заявил о якобы "нелегитимности" украинского президента.

