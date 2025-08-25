По словам Плетенчука, мало просто поставить корабли у причала, потому что нужно их передвижение и обеспечение.

Российская Федерация имеет технические возможности для переброски дополнительных кораблей в Азово-Черноморский регион, но это нет смысла из-за ограниченных технических возможностей в Новороссийске, где сейчас базируется основная часть Черноморского флота РФ. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель ВМС ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, мало просто поставить корабли у причала, потому что нужно их передвижение и обеспечение. В то же время, несмотря на то, что из-за боевых действий в Украине Турция перекрыла для военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, страна-агрессор может задействовать другие маршруты.

"Учитывая перекрытые турецкие проливы, многие единицы разного класса могут быть доставлены, конечно, по разным каналам. Однако, имея такую возможность, россияне ею не пользуются и вряд ли воспользуются. Причина только одна - в этом нет смысла. Потому что они вынуждены базироваться в Новороссийске и даже некоторые единицы они не смогли туда перебазировать. Там физически не хватает на всех места", - сказал Плетенчук.

Спикер пояснил, что просто поставить у причала тот или иной корабль недостаточно. Боевые единицы нужно перемещать, менять место стоянки, обеспечивать определенными вещами и тому подобное. А для этого, подчеркнул военный, в Новороссийске не хватает причального фронта. Как добавил Плетенчук, сейчас противник Черноморский флот РФ применяет в очень ограниченном формате, и "главная тяжесть в войне" ложится на российскую авиацию.

По данным спикера, при подготовке к полномасштабному вторжению в Украину россияне заводили в Азовское море определенные боевые единицы, в частности с Каспия по Волго-Донскому судоходному каналу. Это подтверждает, что технические возможности враг имеет, но прямо оккупантам они не помогают.

Российский флот в Черном море

Напомним, Россия каждый месяц применяет во время атак по Украине ракеты морского базирования "Калибр". Носителями этого дальнобойного оружия являются, в частности боевые единицы Черноморского флота, которые были вынуждены отойти из оккупированного Крыма и перебазироваться в Новороссийск. Там сейчас находятся подводные лодки и надводные корабли РФ. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что самое эффективное противодействие кораблям ЧФ РФ - это "убийство лучника" - уничтожение в месте базирования.

