Основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ.

Учитывая постоянные обстрелы и поврежденность инфраструктуры, существует риск, что в некоторых регионах нашей страны зимой не будет отопления. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Особенно это касается прифронтовых регионов. Там постоянные обстрелы объектов энергетики. Также сложная ситуация в Кривом Роге, потому что рашисты очень сильно обстреливали этот город и вообще регион. Харьковский регион тоже достаточно проблемный, Одесский", - сообщил специалист в сфере энергетики.

Омельченко напомнил, что основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ, а также (частично) уголь. С углем проблем нет - на сегодня Украина накопила 2,6 млн тонн. Что касается газа, то сейчас в подземных хранилищах накоплено около 11 млрд кубометров.

"Правительство заявило, что к началу отопительного сезона должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа, но реально я думаю будет меньше - где-то на уровне 12,5 млрд кубометров", - считает специалист.

Он добавил, что из-за постоянных обстрелов Украина должна иметь определенный запас газа.

"Для гарантии нормального прохождения отопительного сезона должно быть где-то 14,5 млрд кубометров газа", - говорит Омельченко.

Ситуация в энергетике - последние новости

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что сейчас уровень готовности к отопительному сезону составляет 70%. В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты отремонтировали около 50% объектов критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что систематические удары РФ по газодобывающей инфраструктуре привели к тому, что наша страна была вынуждена существенно увеличить импорт "голубого топлива". В июле этого года импортировали рекордный за последние два года объем газа, который составил 833 млн кубометров.

