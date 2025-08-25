Этот популярный продукт усиливает воспаление в организме и увеличивает риск диабета 2 типа.

Болезни сердца остаются одними из самых распространённых и опасных. Медики говорят, что важно снижать риски, контролируя питание, вес, уровень физической активности, отказ от курения и алкоголя. Но есть и факторы, на которые повлиять нельзя - например, возраст. Поэтому так важно управлять тем, что в ваших силах, отмечает кардиолог Чен-Хан Чен из Калифорнии.

Одним из главных факторов риска является питание. Кардиологи сходятся во мнении, что после 50 лет стоит ограничить в рационе красное мясо.

"Стейк содержит много насыщенных жиров и повышает уровень холестерина", — объясняет доктор Суприти Бехурия. Как сообщает издание Parade, повышенный уровень "плохого" холестерина способствует образованию бляшек в сосудах и увеличивает риск инфаркта и инсульта.

"Стейк может усиливать воспаление в организме, что также повышает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа", говорит доктор Чен. Кроме того, жирные куски мяса увеличивают вероятность набора веса, что снова повышает нагрузку на сердце.

Доктор Бехурия отмечает, что с возрастом чаще встречаются такие патологии, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, инфаркт миокарда.

Диета после 50 - что советую врачи

По словам доктора Чена, стоит отдавать предпочтение рыбе (например, лососю), а также растительным источникам белка - бобовым, чечевице, орехам. Эти продукты не содержат насыщенных жиров и богаты клетчаткой.

И всё же полностью исключать стейк не обязательно. "Иногда, по особому случаю, его можно позволить, но он не должен быть частью повседневного рациона", - подчёркивает доктор Бехурия.

