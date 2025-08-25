Пока украинцы откровенно мерзнут в конце лета, перед страной слонов и буддизма встал тяжелый вызов.

Климатические изменения сильно влияют на жизнь в большинстве развивающихся стран - в том числе и Индии. 10 из 15 самых жарких лет, зафиксированных в истории страны, пришлись на последние полтора десятилетия. Об этом передают журналисты Bloomberg.

В 2024 году в Нью-Дели в течение целого месяца дневная температура превышала 40°C. С учетом влажности, воздух может казаться на 10°C жарче.

Даже в технологически развитой стране такие температуры могут вывести из строя железные дороги и электросети, препятствуя экспорту и останавливая работу заводов. Они также могут вызвать тяжелые заболевания или смерть.

Отметим, что в этом году лето было довольно умеренным в Индии - так же, как и в Украине, особенно на фоне предыдущих рекордных сезонов. То есть 35°C в штате Бихар на северо-востоке, по сравнению с 47°C годом ранее.

Но в целом в стране почти три четверти рабочей силы работает либо на улице, либо в помещениях, где почти нет охлаждения. Многие из них работают неформально, и, помимо последствий для здоровья, те, кто потерял сознание от теплового удара или обезвоживания, теряют доход, необходимый для выживания.

По данным Международной организации труда, тепловой стресс к концу десятилетия снизит годовую производительность Индии на эквивалент 34 миллионов полных рабочих мест. McKinsey Global Institute оценивает, что до 4,5% валового внутреннего продукта страны, или примерно 250 миллиардов долларов, могут быть под угрозой из-за такой потери рабочих мест.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди уже признало, что Индия нуждается в лучшей стратегии борьбы с жарой. Писатели-фантасты рисуют мрачное будущее для страны, в котором электрическая сеть выходит из строя, краны высыхают, а преступные группировки охотятся на кондиционеры.

Изменения климата - последние новости

В Болгарии, которая граничит с Украиной, из-за климатических изменений и связанной с ними жары население некоторых регионов страдает от нехватки питьевой воды. В обеих странах систему водоснабжения прокладывали еще полвека назад.

В то же время в Украине природные водоемы и пруды превращаются в лужи. Это связано с действиями российских оккупантов. Так, в Донецке с водоснабжением серьезные проблемы, а озера высыхают на глазах.

