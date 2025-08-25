Сорвано летнее наступление россиян: эксперт рассказал, в чем важность освобождения сел Донетчины

Именно сейчас россияне должны были бы достичь своих наибольших успехов, и планировали прорваться на Покровском направлении.

Освобождение Силами обороны населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области свидетельствует о том, что летнее наступление россиян уже провалилось, но еще стоит ожидать обострений на фронте. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в эфире Radio NV.

"Не надо переоценивать освобождение или захват противником нескольких населенных пунктов. Конечно же, если это не такие крупные города, как Покровск или Краматорск. Захват таких городов меняет саму ситуацию, положение в силах на оперативном уровне", - сказал он.

По его словам, стоит учитывать динамику, которую демонстрируют силы обороны Украины. При этом, добавил он, это происходит в августе, когда должен был продолжаться пик летнего наступления, на который рассчитывали россияне. Как пояснил Кузан, именно сейчас россияне должны были бы достичь своих наибольших успехов, и они действительно планировали прорваться на Покровском направлении и в направлении Доброполья.

"Прорваться, выйти в наши тылы, и создать окружение для основной городской агломерации, начиная от Краматорска, и дальше до Дружковки, Константиновки. То есть основных городов, которые формируют нашу основную укрепленную линию. Но им этого не удалось. Фактически была сорвана большая наступательная кампания россиян. Но кроме того, мы уже перешли к контрнаступательным действиям. Например, на Сумском, Лиманском и, как уже видим, на Покровском направлении", - рассказал эксперт.

По его словам, это означает, что летняя наступательная операция россиян уже провалилась.

"Враг не будет отпускать, мы еще ждем обострений на фронте. Понимаем, что и на Покровском направлении, и в районе Купянска будут обострения. Враг планирует создать нам дополнительные трудности, где-то провести несколько наступательных кампаний, возможно на Запорожье. И мы видим тактику врага, которая заключается в поиске слабых мест", - отметил Кузан.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский вчера заявил, что Силы обороны Украины успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов три населенных пункта в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Он отметил, что Покровское направление остается самым сложным на фронте. Главнокомандующий ВСУ поделился, что украинские военные продолжают держать оборону Покровска, несмотря на превосходящие силы противника.

